Suomessa 214 uutta koronavirustartuntaa – Kalajokilaaksossa ei uusia tapauksia THL:n kartalla, Soitessa kaksi uutta tartuntaa

Maanantaina Suomessa ylitettiin 12 000 varmistetun korontartunnan raja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartan mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Suomessa epidemian alusta lähtien 12 212. Uusia tartuntoja varmistettiin vuorokaudessa 214.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti perjantai-iltana, että Ylivieskassa sijaitsevassa Koulutuskeskus Jedun toimipisteessä on 9. lokakuuta iltapäivällä vahvistettu koronavirustartunta. Altistuneet on kartoitettu ja heihin on oltu yhteydessä. Altistuneita opiskelijoita on 11 ja lisäksi jonkin verran henkilökunnan jäseniä.

Tartunta on Ylivieskan seitsemäs vahvistettu koronatapaus. Neljä ensimmäistä tapausta on viime keväältä ja kolme uusinta syksyltä yhden viikon sisällä.

THL:n kartalle on koottu sellaiset kunnat, joissa on vähintään viisi laboratoriovarmistettua koronatapausta.

Kallion kunnista THL:n kartalla oli ennen Ylivieskaa Nivala yhteensä 12 tapauksella. Kalajokilaaksosta kartalla on lisäksi Reisjärvi 12 tartunnalla.

Maanantain päivityksessä ei tullut uusia tapauksia Kalajokilaaksoon.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tiedotti maanantaina kahdesta uudesta koronatartunnasta. Tartunnat liittyvät Vaasan tartuntaketjuun. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Keski-Pohjanmaan keskussairaalan osastolla on hoidossa yksi koronapotilas.

Yhteensä koko pandemian aikana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt todettu 75 koronavirustartuntaa.

Lisää aiheesta:

Etätöihin mahdollisuuksien mukaan ja suojaimet potilastyöhön – Koronatartuntoja päivittäin, joten Pohjois-Pohjanmaalla suositukset voimaan maanantaina