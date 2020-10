Soiten alueella todettiin maanantaina kaksi uutta koronavirustartuntaa

Soiten alueella on todettu kaksi uutta koronavirustartuntaa, kertoi Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite. Tartunnat liittyvät Vaasan tartuntaketjuun. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalan osastolla on hoidossa yksi koronapotilas.

Soiten alueella päivitetyn tilannekuvan löydät täältä.

Yhteensä koko pandemian aikana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on nyt todettu 75 koronavirustartuntaa. Soiten mukaan koronaviruksen leviämisvaihe Keski-Pohjanmaalla on edelleen perustasolla. Samalla kuntayhtymästä muistutetaan, että alueella on kasvomaskisuositus ja edelleen etätyön hyödyntämistä suositellaan, jos se on mahdollista.

Soitesta kehotetaan pysymään kotona ja ottamaan yhteyttä Soiteen, jos sinulla on lieviäkään koronavirukseen viittaavia oireita.

Soita koronaneuvontanumeroon 06 828 7499 ja Soiten ammattilainen arvioi hoidontarpeesi. Tarvittaessa potilas kutsutaan vastaanotolle ja koronavirustestaukseen.

Soiten alueella koronavirustartuntojen lukumäärä on ollut viimeisen 14 vuorokauden aikana 22. Ilmaantuvuusluku viimeisen kahden viikon aikana sataatuhatta asukasta kohden on 28.

Koronavirustesteistä alle 1 prosentti on positiivisia tuloksia.

Tartuntoja pandemian alusta alkaen diagnosoitu Soiten alueella yhteensä 73.

Tähän mennessä Soitessa tartuntaketjujen jäljitettävyys on lähes 100 prosenttia.

Alueella noudatetaan voimassa olevaa AVI:n suositusta kokoontumisrajojen suhteen ja yli 50 henkilön tilaisuuksia järjestetään vain turvavälit ja käsihygienia huomioiden.