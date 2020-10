Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin suositus suu-nenäsuojainten käytöstä laajennetusti terveydenhuollossa astui voimaan maanantaina. Tämä tarkoittaa sitä, että Kalajoellakin kaikkien terveydenhuollon toimipisteiden asiakkaiden, omaisten ja vierailijoiden suositellaan käyttävän maskia näissä pisteissä asioidessa.

Kalajoella on käytetty maskeja aiemmin jo useissa terveyden- ja sosiaalihuollon toimipisteissä henkilöstöllä asiakastyössä ja sekä sosiaalihuollon palvelukeskusten ja vuodeosaston vierailijoilla. Nyt maskisuositus on laajennettu myös muihin pisteisiin, kuten neuvoloihin.

– Suosituksen keskiössä on suojainten käyttö silloin, kun 1-2 metrin turvaväliä ei ole mahdollista noudattaa. Esimerkiksi terveyskeskuksen ja hammashuollon odotusaulassa turvavälien pitäminen on ajoittain mahdotonta, jonka vuoksi suosittelemme suojainten käyttöä, vs. ylilääkäri Mervi Manninen ja vastaanottopalveluiden osastonhoitaja Anu Niemi-Himanka kertovat.

Suojain on hyvä pukea jo tiloihin tullessa. Maskeja on myös jaossa asiakkaille.

– Toivomme, että suojaimia ei otettaisi toimipisteistä mukaan myöhempää käyttöä varten, jotta suojaimia riittää kaikille asiakkaille.

Manninen ja Niemi-Himanka muistuttavat edelleen myös hyvästä käsihygieniasta, mikä on tärkein keino tartuntatautien ehkäisyssä.

Mikäli asiakkaalla on infektio-oireita, tiedossa oleva altistus, koronavilkkuhälytys tai tuore ulkomaanmatka, tulisi edelleen olla ensin puhelimitse yhteydessä asiointipisteeseen, voiko käynnin toteuttaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Maanantaina astui voimaan myös sairaanhoitopiirin suositus etätöistä. Suositus koskee kaikkia työnantajia sairaanhoitopiirin alueella niissä tehtävissä, joissa etätyö on mahdollista järjestää.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella ollaan edelleen koronaepidemian perusvaiheessa, mutta positiivisten tautitapausten määrä on nousussa. Tämän vuoksi sairaanhoitopiiri on halunnut antaa ennakoivia suosituksia.

Koronanäytteenotot pyritään keskittämään Kalajoella keskustan drive in -pisteeseen, että infektiovastaanottoyksikkönä toimivalla Himangan terveysasemalla riittää henkilöresurssit lääkärin ja hoitajan vastaanottoa tarvitsevien asiakkaiden hoitoon.

– Näytteenottomäärät Kalajoellakin ovat kasvaneet tasaisesti ja toistaiseksi näytteenottokapasiteetti on riittävä. Ajanvaraus ja hoitoarvio tehdään edelleen puhelimitse. Erityisesti maanantaisin puhelinneuvonta ruuhkautuu, joten vetoamme kuntalaisiin, että kiireettömät puhelinyhteydenotot muissa kuin infektioasioissa hoidettaisiin mieluiten muina viikonpäivinä, Manninen ja Niemi-Himanka toivovat.

Ruuhkista johtuen takaisinsoittojärjestelmän ilmoittama takaisinsoittoaika ei aina pidä paikkaansa ja takaisinsoittoa kannattaa odottaa rauhassa. Infektio-oireiset terveydenhuollon ammattihenkilön hoitoa tarvitsevat henkilöt ohjataan edelleen puhelinneuvonnan jälkeen Himangan vastaanotolle.

– Mikäli alueellinen epidemiatilanne kiihtyy ja on tarvetta laajennettuihin suojainten käyttösuosituksiin, tiedotamme kuntalaisia välittömästi ja kaupungin koronainfo-nettisivustoa kannattaa seurata aktiivisesti.