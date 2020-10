Kirsti Siljander lukijoiden palstalla: Aikalisä Kalajoen lukion ja Jedun kampushankkeelle!

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Mittava investointi, yhtenäiskoulu ja liikuntasali ovat valmistuneet. Toivomme sinne turvallisuutta lisäävää yhteishenkeä, koulurauhaa, intoa ja hyviä oppimistuloksia. Tilat ovat upeat useiden toimintaryhmien, oppilaiden ja kaupungin asukkaiden käyttöön. Maksettavaa kustannuksista riittää pitkäksi aikaa, 32 miljoonaa.

Kaupungin investoinnit ovat olleet kaikkinensa mittavia viime vuosina. Niihin liittyvä velkamäärä, kaikki konsernit mukaan lukien lähenee sataa miljoonaa. Verovarojamme kuluu, maksajina ovat vielä seuraavat sukupolvet. Uusia kiinteistöjä ja infraa rakennetaan Hiekkasärkille, toisaalta keskustassa liikekiinteistöjä tyhjenee. Onko tiloja jo liikaa tarjolla? Onko jo pian tarve uudelle veronkorotukselle?

Uusi Kampus, rakennus -ja yhteistyöhanke Jedun ja lukion kanssa tässä kaupungin taloudellisessa tilanteessa arveluttaa? Tarvitaan aikalisä. Voisiko molempien koulutusyksiköiden tilojen saneerauksilla päästä kuitenkin pienimmällä kustannuksilla?

Luottamushenkilöille Kampus-hanke koko laajuudessaan, mm. Kalajoen Akatemian ja kulttuuritoimintojen liittäminen hankkeeseen, tuli yllätyksenä. Tuhannen opiskelijan Kampus koulutusyksikkönä ja sen yhteyteen ehdotetut Akatemian toimintamuodot lisäävät henkilöstöresursseja hallinto- ja osastojohtajineen. Fyysiset tilat edellyttävät ammattiopetuksen erikoisluokkia, suuren oppilasmäärän ja henkilökunnan vaatimat työ- ja sosiaalitilat jne. Talousarviota koko hankkeelle ei ole esitetty, esillä olleet 5,5, miljoonaa ja 3 miljoonaa tuntuvat reilusti alimitoitetulta. Asia vaatisi myös kaupungin asukkaiden kuulemista.

On myös turvallisuuskysymys, jos tuhat opiskelijaa, tulevaisuuden tekijää on samalla pihalla. Suurissa ja uusissa tiloissa on aina viehätyksensä, mutta se ei välttämättä lisää onnellisuutta.

Yhteistyötä koulutusyksiköiden välillä ja yritysten kanssa on tehtävä. Opetuksen ja opiskelijaohjauksen synergiaetuja on jo saavutettukin, niitä vahvistamalla saataisiin lisää, toimimalla silti omissa yksiköissä. Uuden lukiolain vaatimaa/mahdollistamaa korkeakouluyhteistyötä voi tehdä ilman yhteistä kampusta.

Kuntayhtymän hallinnoimaa, omistamaa Jedua on Kalajoen kaupungin omalta osaltaan tuettava vahvistamalla jo olemassa olevaa yhteistyötä kaksoistutkinnoissa ja yhteisillä opettajilla. Rakentamisen, metalli- ja matkailualan opetus Jedussa on vahvaa. Tällä osaamisella voi yhteistyötä syventää.

Urheilulukion/akatemian tarvitsemat tilat ovat nyt Merenojan yhtenäiskoulun yhteydessä. Yhtenäiskoulusta on lukiolle luvattu lisää tilaa perusopetuksen oppilasmäärän pienentyessä. Lukion rehtori joukkoineen on saanut suuren määrän lukio-oppilaita Kalajoelle ja luonut hyvän opiskelu- ja työpaikkahengen.

Ympärillä olevilla kunnilla on omat suunnitelmansa kehittää koulutusyksiköitä ja lisätä ammattitukintoja. Opiskelijoista on kilpailua. Puolet ammattiopistojen oppilaista on aikuisopiskelijoita. Ympäristöpaikkakunnista tulevat aikuisopiskelijat suorittavat opintojaan , työssäoppimisiaan useimmiten kotipaikkakunnalta käsin. Toive siitä, että opiskelijat siirtyisivät kampusalueelle sankoin joukoin, harvoin toteutuu.

Jää kysymyksiä! Ennen uusien hankkeiden aloittamista on jo useita vuosia suunnittelun seuraavia projekteja: Raution monitoimitalo, Himangan terveysasema , varhaiskasvatuskeskus, vanhusten palveluasunnot. Ne on saatettava loppuun ennen uuden aloittamista. On kuunneltava tasavertaisesti kaikkien sivukylien asukkaiden toiveita, asumiseen, palvelujen järjestämiseen ja elinkeinojen harjoittamiseen liittyen, jotta koko Kalajoki pidettäisiin asuttuna.

Kaikilla nuorilla, opiskelijoilla, perheillä, vanhuksilla ei mene hyvin; monesta tekijästä johtuvaa varojen puutetta, alkoholin käyttöä ja siitä seuraavia ongelmia, yksinäisyyttä, sairautta, kyvyttömyyttä vastata itse itsestään/perheestään. Yhteisvastuullisesti on kaikista huolehdittava, inhimillisyys ensin.

Kaiken kaikkiaan, kampushankkeessa on otettava aikalisä ennen lopullista päätöstä.

