"Menetimme jo kirkon, onko pakko tietoisesti tuhota omaa kulttuuriperintöä?" – Kaisa Savela kirjoittaa lukijoiden palstalla Ylivieskan kasarmialueesta

Luin viime perjantain (2.10.) Kalajokilaaksosta huolestuttavia uutisia koskien Kasarmialuetta. Tarkoitus on jättää vain kolme radan varren rakennusta sekä vesitorni ja loput tuhota?

Kasarmi on sama kuin ylivieskalaisten juuret, arvokas kulttuuriympäristö kokonaisuutena. Kasarmin tekee erityiseksi se, että alue on säilynyt harvinaisen hyvin ehjänä lukuun ottamatta paria menetettyä rakennusta, mutta se puistomainen kokonaisuus vanhojen rakennusten ympäröimänä tekee Kasarmista erityisen.

Esitys siitä, että radan varteen jätetään muutama talo ja Rautatiekadun varteen sallitaan suht korkeita uudisrakennuksia varjostamaan pientä suojeltavaa aluetta, poistaa koko Kasarmialueen kulttuurihistoriallisen merkityksen. Kasarmialue on kokonaisuus ja sille tulisi antaa vihdoinkin mahdollisuus kehittyä vastaavalla tavalla kuin Asemapäällikön talo on; kauniiksi, viihtyisäksi keitaaksi keskelle kaupunkia.

Arkkitehti Risto Suikkari toteaa, että korjausavustuksia on ollut vaikea hakea, kun Ylivieskassa on ollut ristivetoa siitä, säilytetäänkö rakennukset. Tämä on ollut tilanne viimeiset 20 vuotta. Kaupunki itse ei ole antanut vihreää valoa alueen kehittämiseksi, jospa vihdoinkin niin tehtäisiin. Annettaisiin se mahdollisuus Kasarmille.

Viimeisin hanke, jonka kirjoitin ennen eläköitymistäni koski Kasarmialuetta. Hankkeessa olisi yhdessä arkkitehtiopiskelijoiden ja yrittäjien kanssa selvitelty talojen tulevaisuus, ja tähän olisi saatu 100 prosentin rahoitus Rieska-leaderilta. Tämäkin hanke on hukkunut kaupungin moniin pöytälaatikoihin. Jospa vihdoin antaisimme Kasarmille tulevaisuuden.

Kansa tarvitsee yhtä paljon kuin kirjallista kulttuuriperintöä myös rakennettua kulttuuriperintöä, ja Ylivieska tarvitsee juuret eli Kasarmialueen. Menetimme jo kirkon, onko pakko tietoisesti tuhota omaa kulttuuriperintöä!

Kaisa Savela