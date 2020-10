Oiva Luhtasela kertoo lukijoiden palstalla taustat: Kyösti Kallion muistopatsas pystytettiin juhlallisesti 1973

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kaupungintalon julkisivun edustalla on muotoiltu kivinen taiderakennelma, jonka kiireinen ohittaa, vallankin jos on keski-ikää nuorempi eikä tunne kaikkia Ylivieskan julkisia patsaita. Se on ollut paikallaan 47 vuotta. Tuolloin Ylivieskassa syntyneen Suomen neljännen presidentin Kyösti Kallion syntymästä tuli kuluneeksi sata vuotta ja Suomi halusi silloin jättää hänen syntymäpitäjäänsä pysyvän muistomerkin.

Siitä on ja pysyy. On hyvä kertoa patsaasta tiiviisti etenkin uusille sukupolville.

Kyösti Kallio oli ylivieskalaista perussukua, sillä yksi niistä kolmestatoista talosta, jotka ensimmäisten asiakirjojen mukaan 1500-luvulla olivat Ylivieskassa, oli Kallion suvun esi-isän rakentama. Kallio oli ylivieskalainen 21-vuotiaaksi, jolloin varakas sukulainen osti nuorelle miehelle Heikkilän talon Nivalasta.

Totta kai entisen suositun presidentin syntymän satavuotisvuotta juhlittiin. Valtio nimesi valtakunnallisen muistojuhlatoimikunnan. Ylivieskasta siihen tulivat kansalaisopiston rehtori Maija Liisa Humaljoki ja tuoreen kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Oiva Luhtasela. Olimme Humaljoen kanssa Helsingin Säätytalossa, jossa toimikunta kokoontui ja nimesi Ylivieskan yhdeksi juhlapaikkakunnaksi. Esittämämme muistomerkkihanke Ylivieskaan otettiin juhlalistalle, jonka mukaan useimmat juhlatilaisuudet olisivat Nivalassa.

Paikallisen muistomerkkitoimikunnan keskuudessa hahmoteltiin teos tehtäväksi kivestä, kestävä kun haluttiin. Miten saataisiin paikallinen tekijä? Ylivieskan seudun taideyhdistyksessä kuvanveistoon oli innostunut vähäkankaalainen Onni Vähäkangas, jolla oli näyttöäkin. Kysyttiin häntä tekijäksi. Neuvottelin toimikunnan puheenjohtajana Onnin kanssa ja siinä hahmottui muotoiltavaksi kivi, jonka muodot ilmaisisivat Kyösti Kallion elämänkaarta: paikallisen nuorisoseuran puheenjohtajasta itsenäissyyssenaattiin ja koko valtakunnan ykköspaikalle Tamminiemeen, ensimmäiseksi talonpoikana presidentiksi ja ensimmäisenä myös Pohjois-Suomesta. Toimikunta hyväksyi idean.

Erilaisista vaihtoehdoista valiten tutustutuin Onnin kanssa Viitasaaren graniittilouhokseen. Yhtiö oli kiinnostunut hankkeestamme ja sen kanssa tehtiin sopimus. Onni valvoi ja johti työtä paikalla.

Kivi oli mustaa graniittia. Perustuskiven päälle tuli laattamainen osa Vehmaan punaista graniittia ja sen päälle Onnin muotoilema Viitasaaren graniittimassa, joka huipentui kaikilta kulmiltaan kärkipisteeksi, Kallion elämän huippua kuvaten. Siihen kiinnitettiin Kallion pojanpojan, kuvanveistäjä Risto Saalastin muotoilema pronssireliefi.

Laatassa on kuvanveistäjän papastaan muotoilema kasvojen sivuprofiili sekä sanat: KYÖSTI KALLIO syntyi Ylivieskassa 10.4.1873. Tasavallan presidentti 1937–40 sekä sanat Kyösti Kallion puheesta: "Yhteistyö ja vastuun vakavuus yhdistävät kansan". Alla on Kyöstin käsialan mukaisesti Kyösti Kallio.

Paljastusjuhla 19.8. 1973 kunnantalon edustalla oli väkirikas ja arvokas, juhlavuoden viimeinen tilaisuus. Sanoin tervehdyspuheessani paljastettavan teoksen olevan muisto juhlavuodesta ja toisaalta kiitos Suomen kansalta, jonka yhteiskuntaa Kallio oli ollut luomassa realiteetteihin nojaten, persoonallisella linjakkuudella, häpeämättä kompromisseihinkin nojaten, kansan henkiseen kasvuun luottaen ja aina omantunnonihmisenä.

Paljastuspuheen piti eduskunnan puhemies V.J. Sukselainen Kalliota vaikuttajayksilöksi luonnehtien. Eduskunnan tervehdyksen toi ministeri Heimo Linna ja Keskustapuolueen tervehdyksen kansanedustaja Matti Ruokala Oulaisista, myöhemmin Lääkintöhallituksen pääjohtaja.

Juhlaan lähetti tervehdyssähkeen tasavallan presidentti Urho Kekkonen ja valitti esteestä osallistua juhlaan. Hänen mukaansa "Kallio oli se luja lakipohjainen silta, jota pitkin muuttuvissa ja vaikeissakin oloissa valtakunnallinen ja yhteiskunnallinen kehitys voi onnellisimmin kulkea eteenpäin".

Paljastusjuhlan jälkeen Puuhkalan museossa oli kunniavieraille kaupunginhallituksen tarjoama ylivieskalainen, talonpoikainen juhla-ateria lummuusipaisteineen ja punaisine heroineen. Mukana olivat Kallion lähiomaiset, molemmat taiteilijat, kaupungin johto ja muistomerkkitoimikunnan jäsenet, jotka saivat tilaisuudessa kiitokset projektin toteuttamisesta.

Taideteoksen kustannuksiin osallistuivat kaupungin lisäksi SKR:n Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan kulttuurirahastot, monet lähikunnat, pankit ja laitokset sekä muutama keskustahenkinen sanomalehti. Kokonaiskustannukset olivat 26 000 markkaa.

Oiva Luhtasela

Ylivieska

Lähde: oma arkisto