Elonkapinaa – Helsingin taannoinen mielenilmaus seurauksineen on Pakinoitsija P. Veitsen aiheena



Antti Autio pp. veitsi@gmail. com Mielipiteenilmaisun ja kokoontumisen vapaus on tärkeä osa demokratiaa. On hienoa, että joku kantaa huolta yhteisestä ympäristöstämme tai puuttuu muihin epäkohtiin.