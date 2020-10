Sympaattinen saukko vai älykäs naakka – Mikä voisi olla Ylivieskan nimikkoeläin?

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskalainen eläkeläisryhmä oli summanmutikka-syysreissulla, jossa järjestettiin tietovisailu paikkakuntien nimikkokasveista ja -eläimistä.

Nivala on ominut peltopyyn ja timotein, Kannus ketun ja voikukan. Ylivieskan kohdalla tuli syvä hiljaisuus ja epätietoisuus.

Tietoa googlattiin verkosta ja soitettiin Kalajokilaaksoon, löytyisikö arkistosta tietoa.

- Saukko on sympaattinen, mutta suhteellisen harvinainen Ylivieskassa, Savisillan saukon "pöheröisenä" talvipäivänä kuvannut luontokuvistaan tunnettu Tapani Uusikylä toteaa. Tapani Uusikylä

Ei löytynyt, joten kilautetaan kaupunginjohtaja Maria Sorvistolle. Onko Ylivieskalla nimikkoeläintä tai -kasvia?

– Äskettäin kävimme kahvipöytäkeskustelua aiheesta, onko meillä nimikkokasvia, -eläintä tai -laulua, kun Ylivieskalla on juhlavuosi tulossa, Maria Sorvisto naurahtaa.

Ylivieska juhlistaa 50-vuotista taivalta kaupunkina ensi vuonna 2021.

– Mikä jottei Ylivieskallakin, ovathan nimikkolajeja nimenneet monet muutkin kunnat. Voisimme ottaa asiaa esille juhlavuoden työryhmässä. Toki kaupungin haastavassa taloudellisessa tilanteessa saamme palautetta, etteikö pitäisi keskittyä johonkin tärkeämpään. Juhlintaan ei ole isoja budjetteja käytössä, jos budjettia ollenkaan, mutta pitää keksiä muuta kautta, miten voimme juhlavuotta juhlistaa ja luoda yhteisöllisyyttä.

Toimittajan mielikuvituksessa nimikkoeläin ja -kasvi seikkailevat jo Ylivieska-keittiöpyyhkeen kuvituksena, eikä kaupunginjohtajakaan teilaa ideaa kaupungin liikelahjasta.

– Se ei olisi pröystäilevää, ja toivottavasti meillä vielä kaupungilla vieraita käy, kun pahimmasta korona-ajasta päästään.

Sorvisto sanoo, että kaupungilla on vielä toki jäljellä valokuva-runoteosta, joka tehtiin, kun Ylivieskan kuntatoiminnan alkamisesta oli 150 vuotta ja Suomi täytti sata vuotta.

– Saukko!

Kaupunginjohtaja Maria Sorvisto vastaa heti, mikä olisi hänen suosikki Ylivieskan nimikkoeläimeksi. Hän perustelee, että muistaa nähneensä jo lapsuudessa saukon, kun käveli meijerin suunnalta Savisiltaa ylitse.

– Ja eikö niitä jokivarressa vieläkin!

Sen sijaan nimikkokasvi on hänen mielestään hieman vaikeampi, ja tarkemmin yksilöimättä hän miettii, että se voisi olla joku vilja.

Sorvisto ohjaa kysymään nimikkolajeista myös museosihteeri Kati Pehkoselta, jolla on asiantuntemusta Ylivieskan historiasta.

– Juhlavuoden tiimoilta on tosiaan puhuttu ja mietitty, mutta kukaan ei tunnu tietävän tällaisia nimetyn. Puhetta on ollut siitä, että saukko voisi olla tunnuseläin. Apilaa olen itse miettinyt nimikkokasviksi, koska täällä on maataloutta ja maidontuotantoa, apilakuvio löytyy myös Ylivieskan vaakunasta, Kati Pehkonen toteaa.

Voisiko älykkölintu naakka olla Ylivieskan nimikkoeläin? Näitä siivekkäitä Ylivieskassakin on viime aikoina lentänyt valtavissa parvissa. Hanna Vierumäki

Luontokuvistaan tunnettu Tapani Uusikylä on kuvannut jokivarressa saukkoa, ja toteaa, että saukko on sympaattinen, mutta suhteellisen harvinainen Ylivieskassa.

– Olen ollut myös palaverissa, jossa mietittiin nimikkoeläintä ja se voisi olla naakka, vaikka ajatus ei saanut kannatusta. Asun kerrostalossa ja ympäristössä on suuria naakkaparvia, ja niitä on mukava seurata. Naakat ovat aliarvostetusta maineestaan huolimatta mainioita ja älykkäitä lintuja, jotka kommunikoivat keskenään.

Naakat voivat kuitenkin tehdä sementinlujan pesän vaikkapa rakennuksen hormistoon ja aiheuttaa ihmisille harmia.

– Sehän on vain osoitus linnun selviytymiskyvystä, kun käyttää ihmisyhteisöä hyväkseen pesimisessä ja ravinnon hankkimisessa, Uusikylä sanoo.

Kati Pehkonen esittää nimikkokasviksi apilaa. Tämä apilainen kimppu kukoisti lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina Raudaskylän maalaismaisemassa. Pirjo Kunelius

Kalajokilaakso päätti, että asiassa pitää järjestää pienimuotoinen leikkimielinen kilpailu.

Viikonlopusta lähtien verkossa Kalajokilaakson Facebook-sivulla Kala Jaska on voinut ehdottaa Ylivieskalle nimikkoeläintä ja -kasvia. Facebook ei ole kisaan millään tavalla osallinen.

Kilpailu jatkuu vielä tiistain 13.10.2020 ajan, jonka jälkeen julistamme yleisöäänestyksen tuloksia perjantain lehdessä. Vielä ehtii osallistumaan.

Kaikkien ehdotuksia tehneiden kesken arvomme Kalajaska-paitoja ja tuubihuivia.