Fennovoiman uusi toimitusjohtaja muuttamassa Pyhäjoelle – Joachim Specht on vieraillut Pyhäjoella ja ollut myös koronakaranteenissa

Fennovoiman uusi saksalaissyntyinen toimitusjohtaja Joachim Specht suunnittelee muuttavansa Pyhäjoelle, kunhan toiminnan painopiste etenee sinne. Tuore etappi on hallintorakennuksen rakentaminen Pyhäjoelle.

Joachim Specht, 58, aloitti Fennovoiman toimitusjohtajana kesäkuussa. Saksalaissyntyinen insinööri tuo mukanaan monipuolisen kokemuksen ydinvoima-alalta. Spechtin urapolkuun tuo ainutlaatuisuutta se, että hän on työskennellyt ydinvoimahankkeissa sekä laitostoimittajan puolella että käyvillä voimalaitoksilla.

Aikaisemmin tänä vuonna Fennovoima etsi uutta toimitusjohtajaa, ja huolellisen rekrytointiprosessin jälkeen hallitus valitsi tehtävään Spechtin.

Alku oli uudella toimitusjohtajalla oli tavallisesta poikkeava. Kun hän lensi Helsinkiin ensimmäisenä työpäivänään, hänet määrättiin saman tien kahden viikon eristykseen.

– Ei hätää, en kuvitellut sitä suomalaiseksi vieraanvaraisuudeksi Kahden viikon eristys oli tietenkin tarpeen koronavirustilanteen vuoksi. Jouduin improvisoimaan, koska työskentelin etänä ja pidin etäisyyttä muihin ihmisiin. Työt tulivat silti hoidetuksi.

Alkukesän jälkeen Specht on ottanut aikaa Fennovoiman sidosryhmille. Hän on esimerkiksi käynyt Hanhikivi 1 -työmaalla, jossa hän vieraili ensimmäisen kerran jo vuosia sitten. Lisäksi Specht on tavannut Pyhäjoen ja lähiseudun kuntapäättäjiä.

– Kohtaamiset ovat olleet hyvin avoimia ja positiivisia. Olen kiitollinen hankkeen vahvasta paikallisesta tuesta. Minulla on ollut mahdollisuus keskustella esimerkiksi Hanhikivi 1 -hankkeen työllisyysvaikutuksista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista yrityksille sekä turvallisuusnäkökulmista.

Specht on havainnut, että vaikka kaikki suomalaiset eivät kannata ydinvoimaa, suhtautuu suurin osa siihen käytännönläheisesti ja realistisesti.

– Suomalaiset tietävät paljon ydinvoimasta. Siitä huolimatta kerron aina tilaisuuden tullen, että valmistuttuaan Hanhikivi 1 -voimalaitos tuottaa 1 200 megawattia hiilidioksidivapaata ja kotimaista sähköä, mikä on linjassa myös kansallisten ympäristö- ja energiatavoitteiden kanssa.

Spechtin ohjauksessa hanke etenee kohti seuraavia välietappeja, joita ovat muun muassa Fennovoiman hallintorakennuksen rakentaminen ja Hanhikivi 1 -voimalaitoksen rakentamislupa. Uuden toimitusjohtajan katse siintää jo edessäpäin, jolloin yhtiön henkilöstö ja työtehtävät siirtyvät vaiheittain Helsingistä Pyhäjoelle.

Myös Specht itse suunnittelee muuttavansa alueelle, kunhan rakennustyöt Hanhikiven niemellä etenevät ja henkilöstömäärä alueella kasvaa. Siihen saakka hän aikoo käydä laitospaikalla säännöllisin väliajoin.

– Tiimimme määrittää Hanhikivi 1 -voimalaitoksen tulevaisuuden, toteaa Specht luottavaisena.

Spechtin johtamisfilosofia kehittyi jo nuorena projektipäällikkönä. Hän oli ajoittain vastuussa yli 5 000 työntekijästä, joista monet olivat häntä kokeneempia. Specht tiivistää johtamistapansa seuraavaan: kokoa paras mahdollinen tiimi, vaadi tiukasti aikataulujen ja budjettien noudattamista ja luota alaisiisi.

– En ole kontrollifriikki. Haluan antaa ihmisille sen vapauden, jouston ja tilan, jota he tarvitsevat antaakseen taitojensa loistaa. Loppujen lopuksi kyse on kuitenkin tiimityöstä, hän korostaa.