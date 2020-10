11 000 koronatartunnan raja meni rikki – Kalajokilaaksossa ei uusia tartuntoja, Keski-Pohjanmaalla kolme

Keskiviikkona meni rikki 11 000 varmistetun koronavirustartunnan raja Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keskiviikkona päivitetyn koronakartan mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Suomessa epidemian alusta lähtien 11 049. Uusia tartuntoja varmistettiin vuorokaudessa 120, kun tiistaina vastaava luku oli 227. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 346.

THL:n kartalle on koottu sellaiset kunnat, joissa on vähintään viisi laboratoriovarmistettua koronatapausta.

Kalajokilaaksossa tilanne ei ole muuttunut viikonlopun jälkeen, jolloin Ylivieska nousi THL:n koronakartalle viidennen varmistetun tartuntansa myötä. Edelliset ovat peruspalvelukuntayhtymä Kallion mukaan huhtikuulta.

Kallion kunnista THL:n kartalla oli ennen Ylivieskaa Nivala yhteensä 12 tapauksella. Kalajokilaaksosta kartalla on lisäksi Reisjärvi 12 tartunnalla.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tiedotti keskiviikkona, että sen alueella on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat liittyvät hyvin todennäköisesti aiempaan tartuntaketjuun, mutta selvitystyö on vielä kesken. Altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Kaikilla tartunnansaaneilla oireet ovat lieviä ja he ovat kotihoidossa.

Yhteensä koko pandemian aikana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu nyt 61 koronavirustartuntaa.

Soite on antanut ohjeet myös laajennetusta maskisuosituksesta alueellaan. Ennaltaehkäisevästi se vahvensi perustason maskisuositusta koskemaan myös yleisiä tiloja, kuten kauppoja sekä toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja.

