Ylivieskan kaupunki varautuu koronan toiseen aaltoon perumalla työmatkat ja pitämällä kokoukset etänä

Ylivieskan koronaepidemian tilanne on tällä hetkellä rauhallinen, vaikka tartuntatilastoissa paikkakunta on noussut THL:n ylläpitämälle listalle, koska tartuntoja on ollut kaikkiaan viisi.

– Tilanne voi kuitenkin muuttua nopeasti. Sen vuoksi kriisijohtoryhmä on linjannut, kuinka kaupungin toiminnoissa varaudutaan COVID19-pandemian toiseen aaltoon, kaupunginjohtaja Maria Sorvisto kertoo.

Tällä hetkellä on nähtävissä, että mahdolliset tartunnat Ylivieskassa ovat lähtöisin muualta, eikä paikallisia tartuntaketjuja ole tiedossa. Tästä syystä kaupungin työntekijöiden työmatkat perutaan ja lisäksi suositellaan etäkokouksien käyttöönottoa. Etätyötä suositellaan niiltä osin kuin se on työntekemisen kannalta mahdollista.

– Kaupungin kuntalaisille tarjoamia palveluita ei lähdetä rajoittamaan tässä vaiheessa. Pyydämme kuitenkin, että mahdolliset yhteydenotot tehtäisiin puhelimitse tai sähköpostilla. Tapaamiset ja mahdolliset vierailut pyydetään varaamaan ennakkoon. Asiakaspalvelutehtävissä oleville huolehditaan tarvittavat suojavälineet, Sorvisto luettelee.

Kaupunginvaltuuston kokoukset järjestetään loppusyksyn aikana etäyhteydellä. Ne lähetetään Paikallis-TV:n välityksellä kuntalaisille. Lauta- ja johtokuntien kokoontumisista päättää jokainen toimielin itsenäisesti.