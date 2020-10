Katsastus tukee muita yrityksen autoalan toimintoja – Autoliike KymppiPlus laajensi palveluitaan

Ylivieskassa, Kokkolassa, Lempäälässä ja Vantaalla autokauppaa käyvä Autoliike KymppiPlus Oy aloitti elokuun lopussa katsastustoiminnan Ylivieskassa. Toimitusjohtaja Janne Tolonen kertoo, että uutta palvelumuotoa ei tietoisesti haettu.

– Kun A-katsastus lopetti toimintansa tammikuussa, autoliikkeen kanssa samassa rakennuksessa sijainneet tilat jäivät tyhjilleen. Tilaan ei tullut uutta yrittäjää ja toiminnan jatkaminen yhtenä meidän monista autoalan palveluistamme oli luontevaa. Pääsimme sopimukseen laitteiston ostamisesta ja kun lupa-asiat saatiin kuntoon, pääsimme aloittamaan toiminnan, Tolonen kertoo.

Tiloissa tehtiin pintakäsittely ja niihin päivitettiin yrityksen ilme, muuta remonttia halleihin ei tarvittu. Katsastus toimii sekä nettiajanvarauksella että ilman ajanvarausta.

– Lyhyellä kokemuksella saatu palaute on ollut hyvää. Asiakkaat ovat löytäneet palvelumme ja molemmille tavoille tulla katsastamaan ajoneuvonsa on käyttäjänsä.

Katsastustoimintaa ei ensisijaisesti olla aloittamassa muissa autoliikkeen toimipisteissä. Se on Ylivieskassa paikkakuntakohtainen palvelu, joka on hyvä lisä samassa pihapiirissä toimivan autoliikkeen palveluun.

– Katsastuksen asiakkaat tuovat lisää liikennettä autojen ympärille ja toiminnot palvelevat toisiaan. Omaan toimintaan katsastuspalvelu ei tuo etuja. Omia myynnissä olevia autoja emme voi katsastaa itse, koska siitä seuraisi eturistiriita. Omat myyntiautomme käytämme katsastuksessa toisella paikallisella asemalla, Tolonen kertoo.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kuluva vuosi on ollut monessa suhteessa poikkeuksellinen kaikilla aloilla, mutta autokaupan suhteen vuosi on ollut hyvä.

– Maaliskuussa kaupankäynti hiljeni kuukaudeksi, mutta sen jälkeen kauppa on käynyt vilkkaasti. Siihen on luultavasti vaikuttanut se, että vapaa-aikaa on vietetty autoilemalla kotimaassa ja ihmisillä on enemmän ostovoimaa, kun esimerkiksi ulkomaanmatkat on jääneet tekemättä, Tolonen arvioi.

Autokaupassa käytetään nykyään aiempaa enemmän rahoituspalvelua, jonka myötä päästään helpommin kiinni uudempiin autoihin.

– Autokanta uudistuu ja tiellä liikkumisesta tulee turvallisempaa, kun asiakas pystyy helpommin hankkimaan tuoreemman auton.

Autotyypeissä on alueittain selkeä jako. Pohjoisempana menekkiä on edelleen myös dieselautoilla, mutta Etelä-Suomessa kysyntä on kääntymässä hybridiautojen suuntaan. Myyntiin tuleva autokanta ostetaan Suomesta, Saksasta ja Ruotsista ja ne ovat iältään 3–4-vuotiaita.

– Vaihtoautokauppa on käynyt kaikilla autoliikkeillä niin hyvin, että Suomen markkinat ovat tällä hetkellä rajalliset ja ostoja tehdään nyt enemmän Ruotsista, Tolonen kertoo.