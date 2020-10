Perusvaiheen koronainformaatiota Oulaisissa sekä kaupunginhallitukselle että kaupunkilaisille

Oulaisten terveyskeskuksen johtava lääkäri Harri Pennanen piti koronainfon kaupunginhallituksen jäsenille maanantaisen kokouksen aluksi.

Kaupunki julkaisi samana päivänä myös verkkosivuillaan tiedotuksen kaikille oulaistelaisille koronavirustilanteen takia, jonka mukaan Oulaisissa eletään muun Pohjois-Pohjanmaan tavoin tällä hetkellä koronaepidemian perusvaihetta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos määritti tänä syksynä kolme erilaista Covid-19 eli koronavirustilanten vaihetta, jotka ovat perus-, kiihtymis- ja leviämisvaihe. Perusvaiheessa tartuntojen määrä on maltillinen, eikä merkkejä epidemian leviämisestä paikallisen väestön keskuudessa ole.

Kaupungin ohjeessa todetaan, että tärkeintä on koronaviruspandemian aikana pitää turvaväli muihin ihmisiin, huolehtia käsi- ja yskimishygieniasta. Lisäksi maskia ohjeistetaan käyttämään joukkoliikenteessä, koronavirustestiin mennessä ja tilanteessa, kun odottaa testitulosta ja on välttämätöntä liikkua kodin ulkopuolella. Maskia tulee käyttää myös, kun palaa riskimaasta tai on omaehtoisessa karanteenissa ja mikäli tällöin on pakollista liikkua kodin ulkopuolella.

Lisäksi muistutettiin, että mikäli tulee koronavirustestiin tai on muuten flunssaoireinen terveyskeskukseen ei saa tulla paikan päälle ilmoittamatta siitä etukäteen puhelimitse.

Flunssaoireisena ei pidä mennä päivähoitoon, kouluun tai töihin.

Hoitolaitosvierailuista todetaan, että Oulaisten kaupungin omissa yksiköissä on sallittua vierailla erityisjärjestelyin, ottamalla yhteyttä tehostetun palveluasumisyksikön tai vuodeosaston henkilökuntaan etukäteen. Yksityiset palveluntuottajat tekevät päätökset ja ohjeistavat vierailuista omissa yksiköissään.

Ylähengitystieinfektio-oireisena ei edelleenkään missään tapauksessa saa palveluasumisyksiköissä vierailla.