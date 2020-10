Valtuutettujen määrä ei muutu Ylivieskassa: Ensi vuoden kunnallisvaaleissa valitaan 35 valtuutettua

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskan kaupunginvaltuustoon valitaan ensi vuoden kunnallisvaaleissa sama määrä valtuutettuja kuin aiemminkin.

Kaupunginvaltuusto päätti maanantaina yksimielisesti säilyttää valtuutettujen määrän nykyisessä 35 valtuutetussa. Muut valtuustoryhmät olivat keskustan Miika Kangaskortteen esityksen kanssa samaa mieltä.

Auli Mustikkamaa (sd.) perusteli 35 valtuutetun määrää lähidemokratian toteutumisena ja päätäntävallan pitämisenä useammissa käsissä. Aimo Piirainen(vihr.) totesi infrastruktuurin kuten valtuustosalin olevan rakennettu 35 valtuutetun mukaan.

Valtuutettujen lukumäärästä päättää valtuusto. Vähimmäismäärä on sidottu asukaslukuun siten, että valtuustoon on valittava vähintään 27 valtuutettua, jos asukasluku on 5 001:n ja 20 000:n välillä.