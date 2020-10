Keskustelu kouluväkivallasta jatkuu lukijoiden palstalla: "Sivistys-Suomessa kenenkään koulupolku ei saa murtua"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Sisäministeriöstä on usein todettu, että Suomen suurin uhka on ihmisten syrjäytyminen ja eriarvoistuminen. Syrjäytymisen taustalla on usein monia tekijöitä. Eräs tällainen on koulukiusaaminen, jolla on havaittu olevan kauaskantoisia seurauksia pitkälle elämään.

Pari viikkoa sitten Vantaalla pahoinpideltiin 11-vuotias tajuttomaksi. Tämä tapahtui välitunnilla, koulupäivän aikana. Tässä yhteydessä koulukiusaaminen on vähättelevä termi käytettäväksi. Aikuisten maailmassa kyse olisi väkivallan teosta, joka täyttää rikoksen tunnusmerkit. Vaikka rikosoikeudellinen vastuu alkaa vasta 15 vuoden iässä, on jo sitä ennen tapahtuneista teoista puhuttava kiusaamisen vakavuuden takia väkivaltana.

Jokainen meistä on sitä mieltä, että koulukiusaamiselle ja -väkivallalle pitää olla nollatoleranssi. Mannerheimin lastensuojeluliiton mukaan kaksi kolmasosaa opettajista kokee kiusaamiseen puuttumisen jossain määrin vaikeaksi.

Kiusaamisen vastainen koulu, eli KiVa-koulu on vain hieno fraasi paperilla, ellei kouluissa ole selkeitä toimintamalleja, miten koulukiusaamiseen tai -väkivaltaan puututaan. Jo lastensuojelulaki velvoittaa kouluja ilmoittamaan sekä poliisille että sosiaalitoimelle, jos koulun tietoon tulee lapseen kohdistettu väkivalta, joka täyttää perusmuotoisen pahoinpitelyn tai sitä vakavamman teon tunnusmerkistön.

Pidän tärkeänä, että koulukiusaamis- tai kouluväkivaltatilanteissa huomioidaan kasvatuksellinen näkökulma. Haastavat vuorovaikutustilanteet vaativat yhteistyötä viranomaisilta, oppilailta ja oppilaiden huoltajilta. On tärkeää kuulla eri osapuolien näkemykset asiasta ja kiinnittää huomiota tunnepuoleen – lasten ja nuorten tulee ymmärtää tekojensa merkitykset ja seuraukset.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen on erittäin tärkeää.

Matalan kynnyksen tukea tarvitsee yhtä lailla kiusattu kuin kiusaaja. Sivistys-Suomessa asioihin puututaan ja apua tarjotaan. Lasten ja nuorten kanssa on tärkeää keskustella aiheesta ja pohtia yhdessä sitä, miten kiusaamiseen pitää puuttua. Kenenkään koulupolku ei saa murtua koulukiusaamisen tai -väkivallan takia.

Hanna Markkanen

Puheenjohtaja / President

Keskustanuoret