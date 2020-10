Puu- ja rakennusala saamassa Ylivieskaan teollistamistehtaan - "Vaikutus tulee näkymään alueen yritysten tuhansina työpaikkoina"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieska on saamassa Centrialle puu- ja rakennustuotealan teollistamistehtaan. Ylivieskan alueelle kyse on työllisyysvaikutuksiltaan historiallisen suuresta hankkeesta. Tuotantoteknologian tutkimus- ja kehityspäällikkö Jorma Hintikka toteaa, että puhutaan tuhansista työpaikoista, kun ajatellaan olemassa olevien turvaamista ja uusien luomista. Kaksi ja puoli vuotta valmistelussa ollut hanke on niin pitkällä, että rahoitushakemus pystytään tällä viikolla lähettämään Business Finlandille.

Koulutustehtaassa puualan rakennustuotteiden valmistus aiotaan teollistaa laadultaan vakioksi, jotta rakentamisvirheet suomalaisista puurakennuksista katoavat. Se olisi sitten kiihdyttämässä suomalaista puurakentamista kotimaassa ja ulkomailla ja tukemassa alueen teollisuutta ja sen työpaikkoja.

Tehtaassa yritysten työntekijät oppisivat teollisen toimintatavan ja veisivät ne omiin yrityksiinsä. Centrian opiskelijat opiskelisivat tehtaassa, tutkijat ja opettajat kehittäisivät teknologiaa

– Nykyisellään jokainen puurakennus ja muukin rakennus on yleensä prototyyppi eli kaikki tehdyt talot poikkeavat toisistaan. Jatkossa jokainen puu- ja rakennusalan tuote olisi teollinen tuote, joka olisi laadullisesti aina yhtä hyvä ja luotettava, Hintikka toteaa.

Teollistamishanke tarkoittaa sitä, että joidenkin alan yritysten tuotantotehokkuus voi tietyissä kohdin prosessia nousta jopa yhdeksänkertaiseksi.

– Tuotantotehokkuuden parantaminen turvaa työpaikkoja ja mahdollistaa uusien syntymisen. Siitä historiallisena esimerkkinä on vaikkapa Sievin Jalkineen hyvä työpaikkakehitys, johon on auttanut automaatio, Hintikka toteaa.

Tehtaat tilat tarkoitus rakentaa Centrian Ylivieskan Kampukselle. Yhdessä alueen yritysten kanssa on todettu, että virtuaalinen tehdas ei pelkästään riitä, vaan pitää rakentaa koulutustilat, joissa teollisuuden ryhmät voivat käydä testaamassa, kehittämässä ja jalkauttamassa uusia toimintamalleja. Ne ovat tulossa Centrian Ylivieskan yksikön A-siiven paikalle.

Suljettuna pitkään ollut A-siipi on tarkoitus purkaa ja tilalle rakentaa uusi rakennus sekä puutuotetehtaalle että Ylivieskan teknologiakylä YTEK:in käynnistämälle akkuteknologian kehittämishankkeelle.

Tilakysymystä selvittänyt YTEK:in toimitusjohtaja Sampo Siik arvioi, että rakentamiseen on tarkoitus päästä ensi vuoden syksyllä. Rahoitus on tarkoitus ratkaista ensi kevään aikana. Centrian tilat Ylivieskassa ja myös A-siipi ovat koulutuskuntayhtymä Jedun omistuksessa. Rakennushanke tulee vaatimaan vielä myötämielisiä poliittisia päätöksiä.

– Tilojen rakentamiseksi tavoittelemme rahaa EU:n elvytysrahastosta. Siellä on Suomelle 2 miljardia euroa ja meidän rakentamishankkeemme tarvitsee ehkä 2-3 miljoonaa euroa. Tuen saamisen kriteereitä ei ole vielä julkistettu, uskomme meillä kuitenkin olevan sellaiset taloutta elvyttävät hankkeet, joita Suomi tarvitsee.

Centrian uudessa rakennuksessa teollistamistehdas ja akkuteknologian kehittämishanke pystyisivät käyttämään osin samaa infraa ja teknologiaa sekä paikallista TKI-osaamista, lisäksi kumpikin saisivat omia tiloja. Akkuteknologiahankkeen selvitystyö käynnistyi toukokuussa, se on kuitenkin jo herättänyt laajaa, myös kansainvälistä kiinnostusta.

Ylivieskassa voidaan siis jatkossa kehittää puu- ja rakennustuoteteollisuuden lisäksi myös sähköautojen akkujen ja muiden isojen koneiden akkujen kierrätystä, joka tulee olemaan valtava liiketoiminta lähivuosina.

– Tavoittelemamme uudisrakennus olisi tällä tietoa noin 800-900 neliön suuruinen. Kun viriämässä on Centrian Ylivieskan päiväopetus, se vaikuttaa laskelmiimme.

Teollistamistehdas on useiden miljoonien eurojen kehittämishanke. Centria on sijoittamassa miljoonan ja alueen puualan edelläkävijäyritykset neljä miljoonaa euroa, johon sisältyvät niiden saamat yritystuet.

– Meillä on alan Suomen teollisuuden yrityksistä on 70 prosenttia. Toivotaan, että loputkin kiinnostuvat. Hankkeeseemme ei kohdistu kansallista kilpailua, kilpailijamme ovat Kanadassa ja Itävallassa, Hintikka kuvailee.

Puu- ja rakennustuotealan yrityksissä Ylivieskassa ja sen lähialueella sadan kilometrin säteellä on liikevaihdoltaan yli miljoonan euron yrityksiä noin 80. Niiden työllistämisvaikutus on nykyisellään 4 300 ihmistä ja liikevaihto on 1,2 miljardia euroa. Yritykset toimivat puu-, lista-, rakennus-, ikkuna- ja ovi-teollisuudessa sekä saha- ja jatkojalostusteollisuudessa

– Hanke on lähtenyt yrityksistä. Ne haluavat löytää teollisemman tavan toimia. Kysyimme asiantuntijamme kanssa yhdeltä paikalliselta edelläkävijäfirmalta, että ovatko he kiinnostuneita robotiikan kehittämisestä. He sanoivat haluavansa ensiksi teollistamisen.

Tavoitteena on ennenäkemätön, uudenlaista älykästä teknologiaa ja automaatiota hyödyntävä laatu. Puhutaan Industry 4.0-toimintatavan saavuttamisesta pitkälle viedyllä teollisella toimintatavalla, digitalisaatiolla ja robotiikalla. Uusi toimintatapa on tarkoitus saavuttaa yrityksille kolmen vuoden kehittämishankkeella.

– Uusi tehtaamme tulee olemaan edelläkävijä käyttämällä prosessien kuvaamiseen myös simulointeja, virtuaalitekniikkaa ja laajennettua todellisuutta.