Soiten alueella viikonlopun aikana kahdeksan uutta koronatartuntaa – Soite suosittelee vahvasti kasvomaskin laajaa käyttöä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tiedottaa, että sen toiminta-alueella on diagnosoitu viikonlopun aikana yhteensä kahdeksan uutta koronavirustartuntaa. Viiden tartunnan saaneen kotikunta on Soiten alueella.

Valtaosa tartunnoista liittyy Vaasan laajaan tartuntaketjuun. Tartuntaketjut ovat selvillä ja altistuneita kartoitetaan edelleen. Karanteenissa on noin parisataa henkilöä. Kaikilla tartunnan saaneilla oireet ovat lieviä ja he ovat kotihoidossa.

Altistuneiden joukossa on Soiten henkilöstöä ja heidät on laitettu karanteeniin. Asiakastilanteissa henkilösuojaimet ovat olleet käytössä.

Kuluneen kahden viikon aikana Soiten alueella on todettu yhteensä 14 koronavirustartuntaa. Yhteensä koko pandemian aikana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 55 koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuus viimeisen 14 vuorokauden aikana on tällä hetkellä 17,9 sataatuhatta asukasta kohti. Koronavalmiusryhmä kokoontuu maanantaina puoliltapäivin, jonka jälkeen asiasta on luvassa tarkempi tiedote.

Koska koronavirustilanne on siirtymässä kiihtymisvaiheeseen, Soite suosittelee vahvasti kasvomaskin laajaa käyttöä julkisissa tiloissa, kaupoissa sekä muissa paikoissa kodin ulkopuolella asioidessa.