Kalajokilaakson lukijat ovat jälleen olleet liikkeellä kameroineen ja jälki on tuttuun tapaan hienoa. Luonto on jälleen isossa roolissa lukijoiden kuvissa, joissa on näkyvissä monenkirjavia ruskan värejä.

Lisää kuvia voi lähettää osoitteeseen lukijankuvat@kalajokilaakso.fi. Mukaan kuvaajan nimi sekä mielellään myös kuvauspaikka. Julkaisemme kuvia sekä verkossa että printtilehdessä.

Ruskan sävyt. Jari Lehtikangas

Syksyistä jokimaisemaa Ylivieskan keskustasta. Vesa Alahäivälä

Saaren ruskaa. Matti Hietala

Syksy Muuttolantien puiston varrelta. Jonna Selin-Salmela

Syysruskaa Haapajärvellä. Raili Jokitulppo

Uusi kirkko on jo oleellinen osa Ylivieskan kaupunkikuvassa. Vesa Alahäivälä

