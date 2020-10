Kärsämäellä aiheeton palohälytys palavasta kuorma-autosta – "Vaikka joskus hälytykset ovat aiheettomia, ei hätäilmoituksen tekemistä kannata arkailla", päivystävä palomestari huomauttaa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Jokilaaksojen pelastuslaitos sai perjantaina kello 17:n aikaa hälytyksen liikennevälinepalosta Kärsämäellä.

Ilmoittaja oli havainnut kuorma-auton kuormatilasta tulevan savua ja että kuormatila oli hieman tummunut. Kuorma-auto oli jatkanut matkaa Kärsämäeltä Nivalan suuntaan Kokkolantietä, tietä 28.

Pelastuslaitos tavoitti kyseisen ajoneuvon ja kävi ilmi, ettei paloa ole ja kuormatilan etureuna oli tummunut ajan ja pakokaasun patinasta, pelastuslaitokselta kerrotaan. Savuhavainto oli mahdollisesti kiihdytyksessä tupsahtelevaa pakokaasua.

Lyhyeen mutta ripeään takaa-ajoon osallistuivat yksiköt Kärsämäen, Haapaveden ja Nivalan paloasemilta.

Päivystävä palomestari Tapani Lehtelä kertoo, että tällaisia tehtäviä tulee aina silloin tällöin.

– Aina näitä ajoneuvoja ei edes tavoiteta, jos palokunnan ja kohteen reitit eivät kohtaa. Tässä tapauksessa auttoi kovasti, että hätäilmoituksen tekijältä saatiin tarkat tuntomerkit autosta. Joskus on myös käynyt niin, että havainto palosta on ollut oikea ja käryävä ajoneuvo on tavoitettu tienpäältä.

Vaikka joskus hälytykset ovat aiheettomia, ei hätäilmoituksen tekemistä kannata arkailla, Lehtelä huomauttaa.

– Hätäilmoituksen tekijät ovat auttamisketjussa se ensimmäinen lenkki, joka käynnistää avun saannin onnettomuuspaikalle. Tarkat tiedot sijainnista ja tilanteesta auttavat pelastuslaitosta tavoittamaan kohteen nopeasti.