Perussuomalaiset äänipankkina – Kalle Lehtonen jatkaa lukijapalstan poliittista keskustelua

Hannu Siipola Antoi vastinetta minulle, en päässyt oikein kärryille mihin kirjoitukseeni hän vastasi.

Monilla osin on Hannu oikeassa. OP tekisi varmasti konkurssin, jos kansalaiset hakisivat talletuksensa yhtä aikaa pois, kaikki muutkin pankit kaatuisivat. Tähän en oikein yhtyisi ”Jos välitön hengenlähtö ruuanpuutteen muodossa uhkaa, niin sitten vasta aletaan töihin” kirjoitti Hannu.

Setelirahoitus on varmasti ongelma, tietovuoto paljasti likaisella toiminnalla hankitun rahan määrän, 1 800 miljardia löytyi veroparatiiseista. Tämäkin on vain pieni osa tämäkin on ongelma.

Olisikohan Hannu pahoittanut mielensä puolueensa historiasta? Tässä vielä totuus. Puolue on 60 vuoden aikana yhden kerran osallistunut SMP:nä koko kauden hallitukseen: Pekka Vennamon johdolla Sorsan hallitukseen 1983–1987.

1987 vaaleissa kansanedustajamäärä putosi 17:tä yhdeksään. Soinin johdolla puolue osallistui Sipilän hallitukseen 2015–2019. Perussuomalaiset hyväksyivät hallitusohjelman.

Puoluekokouksessa 2017 puheenjohtajaksi valittiin Jussi Halla-aho. Tästä eteenpäin ei saa selvää, osallistuivatko perussuomalaiset hallitukseen puolueena. Todistettavasti hallitusohjelma ei saanut puolueen jäsenten tukea, ei yhtään hallitusohjelman toteuttajaa tullut valittua eduskuntaan.

Tämä on faktaa. On sama, kuinka monimutkaisesti tätä selittää. Tämä todistaa, että kaikkea liikkuvaa haukkumalla ja kaikkea hyvää kaikille lupaamalla ei saa hallituskumppaneita. Kun tekee valintoja, niin joutuu pyllistämään joillekin.

Perussuomalaisia äänestämällä tallentaa äänensä paikkaan, jossa äänellä ei tee kenellekään hyvää eikä pahaa. Ei tarvitse pelätä, että niitä käytetään ketään muita vastaan kuin pakolaisia. Heitä on turvallista vastustaa, heillä ei ole äänioikeutta.

Jos tällä vuosisadalla perussuomalaiset osallistuvat hallitukseen, niin ääniä vapautuu toisten puolueiden käyttöön. Ei kannata tykätä kyttyrää. Näin vain perussuomalaisten historia näyttää oikeasti.

Tietysti hallitusvastuu yleensä karkottaa äänestäjiä kaikista puolueista. Vain hallituksessa voi oikeasti vaikuttaa, demokratiaan pääsee mukaan hyväksymällä eduskunnan enemmistön tavoitteet.

Heti hallintoon tulee diktatuurin piirteitä, jos luulee, että meidän mielipiteemme ovat ainoat oikeat tai enemmistö yrittää rajoittaa vähemmistön toimintaa, kuten Venäjällä, Unkarissa, Puolassa, Valko-Venäjällä – ja näitä maita riittää.

Perussuomalaisuus alkaa muistuttaa uskonlahkoa: vain meihin uskovat pelastuvat maahanmuuton kiroukselta ja ilmastonmuutokselta. Varsinainen hyvä tapahtuu tuonpuoleisessa.

”Populismi on usein uskonnollista ja siihen liittyy nostalginen menneisyyden ihannointi”, kirjoitti Timo Soini. Nähtäväksi jää miten puolue, jonka äänimäärä on lähes viidennes äänistä, voi kiemurrella hallitusvastuusta. Sipilän hallitusohjelmasta se vielä onnistui.

Lehtosen Kalle

Ylivieska