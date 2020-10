Euroopan suurimpaan lintutapahtumaan osallistuu kymmeniätuhansia ihmisiä viikonloppuna – EuroBirdwatch seuraa lintujen muuttoa yli rajojen

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Viikonloppuna 3.–4. lokakuuta seurataan muuttolintuja noin 40 maassa BirdLifen EuroBirdwatch-tapahtumassa. Euroopan suurimpaan lintutapahtumaan osallistuu kymmeniätuhansia ihmisiä eri puolilla Eurooppa ja Keski-Aasiaa.

BirdLife Suomi kannustaa ihmisiä nauttimaan syksyisestä luonnosta ja muuttolinnuista. Viikonloppuna eri puolilla maata järjestetään myös linturetkiä ja opastettua muutonseurantaa.

Suurin osa muuttolinnuistamme on lähtenyt, mutta lokakuun alussa on vielä paljon nähtävää. Viikonlopun aikana voi nähdä muun muassa muuttavia valkoposkihanhia ja muita hanhia, kurkia, sepelkyyhkyjä, rastaita sekä peippoja ja järripeippoja. Vaelluslinnuista liikkeellä on erityisesti kuusitiaisia. Onnekas voi kohdata myös pähkinänakkelin.

EuroBirdwatch-tapahtumalla edistetään linnustonsuojelua ja lintuharrastusta. Valtioiden rajoista välittämättä matkaa tekevät muuttolinnut kuvastavat hyvin kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä lintujen suojelussa. BirdLifen tavoite on turvata linnuille tärkeiden elinympäristöjen säilyminen pesimäalueilla, muutonaikaisilla levähdyspaikoilla ja talvehtimisalueilla.

EuroBirdwatch on järjestetty lokakuun alussa vuodesta 1993 lähtien.