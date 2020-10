Kalajaskan some-keskustelussa pistetään maskit nassuun ja menoksi – Siinä sivussa tarjoillaan haulia susille

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kala Jaska on Kalajokilaakson virallinen facebook-sivusto, jonne päivitämme joka päivä lehden nettijulkaisuja sekä ajankohtaisia puheenaiheita. Tässäpä koostetta ja otteita viikon puhuttaneista aiheista.

– Susille haulia vaan, jaellaan uutisen jälkeen, mikä kertoi, että susi tappoi hirvikoiran Haapajärven Kuonalla.

– On se kumma kun tuntuu sielläpäin olevan jo ihan laumoja, kun ei saa petoja harventaa, niin tilanne taas pahenee koko ajan. Ollut jo ongelma ent. kotiseudulla Kalajoellakin jonkin vuoden, tarkemmin Rautiosta oon. Nyt ostin talon maalta Pieksämäeltä, kun alkaa Helsinkikin jo piisaa 30v jälkeen. Siellä ei kai niinkään susia, vaan karhuja enempi.

Leipomo-kahvila Pirjon Pakarin juttu herätti onnellista hyrinää lukijoissa.

– Kiva paikka, onnittelut. Käymme aika usein, suosittelen.

– Mahtava paikka ja henkilökunta huippua! Tosi viihtyisä tämä laajennus myös!

– Tämmöistä positiivista juttua lukee mielellään – erittäinkin nyt.

– Siellä missä on hyvät tuotteet ja hyvä palvelu on myös asiakkaat, onnittelut.

Ylivieskan Kuula ottaa uuden lajin toimintaansa ja perustaa pyöräilyjaoston. Uuden jaoston puheenjohtajana aloittaa Piia Jylhä. Tätä uutista peukutettiin paljon.

– Kaikki liikunta on hyväksi, miksei pyörälläkin tehty.

– Hyvä Piia!

Koronan sekoittamaa kulttuurielämää tarkasteltiin jutussa:

Akustiikan ja Kalajoen Virta-salin syksy alkamassa yleisöön kohdistuvin odotuksin – "Maskien yleinen käyttö varmaankin rohkaisisi väkeä tulemaan

Some-kommentissa rohkaistaan kulttuurin pariin:

– Ehdottomasti katsomaan ja kuulemaan kulttuuritarjontaa. Noudatetaan vaan niitä turvavälejä ym. eikä lähdetä kipeenä liikkeelle. Maskit nassuun ja menoksi, niin täällä etelässäkin tehdään. Ei pidä jäätyä kotiin, sillä tapahtumista saa iloa elämään. Henkilökohtaisesti maskin käyttö alkaa olla enempi normaalia kun epänormaalia.

Kalajoen kesämatkailun menestyslukuja paketoitiin yhden jutun verran ja se kirvoitti lukijamme tunnelmoimaan:

– Eivät tasan käy luonnon antimet. Hienoa merenrantaa on Kalajoella ja tuokin kuvassa näkyvä hiekkasärkkä on ihan mahtava luonnonmuodostelma. Jos vielä rautatie olisi aikoinaan linjattu Kalajoen kautta, se olisi seutukunnan keskuskaupunki. Oulainen ja Ylivieska olisivat pikkupitäjiä. Mutta ilman raiteitakin Kalajoki on noussut valtakunnallisesti tunnetuksi paikaksi.