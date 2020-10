Soiten alueella kolme uutta koronavirustartuntaa – Liittyvät Ylläksellä todettuun tartuntaketjuun

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite tiedottaa perjantaina, että sen toiminta-alueella on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat liittyvät Ylläksellä todettuun tartuntaketjuun.

Kahden tartunnan altistuneet on kartoitettu ja asetettu karanteeniin. Altistuneita on näissä kahdessa tapauksessa yhteensä 15. Kolmannen tartunnan altistuneiden selvitystyö on vielä käynnissä. Tapauksiin ei kuitenkaan liity joukkoaltistumista.

– Yksi uusista tartunnoista on todettu Soiten työntekijällä. Hyvän suojautumisen takia tartuntaan liittyy vain yksi altistunut henkilö, eikä altistunut ole Soiten asiakas, yhtymä tiedottaa.

Kaikilla oireet ovat lieviä ja tartunnan saaneet ovat kotihoidossa.

Kuluneen kahden viikon aikana Soiten alueella on todettu yhteensä yhdeksän koronavirustartuntaa. Yhteensä koko pandemian aikana Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 50 koronavirustartuntaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) perjantaina päivitetyn koronakartan mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Suomessa 10 244. Uusia tartuntoja varmistettiin vuorokaudessa 141.

Uusien koronavirustapausten määrä on Suomessa noussut viikoittain merkittävästi viimeisen kuukauden ajan. Mittareista sekä seitsemän että 14 vuorokauden ilmaantuvuudet sekä positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä ovat huolestuttavasti kasvaneet. Koronatapauksia on todettu viimeisen kahden viikon aikana 1 247, kun sitä edeltävänä kahtena viikkona tartuntoja kirjattiin puolet vähemmän.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

THL:n kartalle on koottu sellaiset kunnat, joissa on vähintään viisi laboratoriovarmistettua koronatapausta. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kunnista THL:n kartalla on ainoastaan Nivala yhteensä 12 tapauksella, ja Kalajokilaaksosta kartalla on lisäksi Reisjärvi 12 tartunnalla.

Lisää aiheesta: Olitko Pirtukirkossa tai muualla Ylläksellä 14.–25. syyskuuta? – Olet voinut saada koronatarnunnan

Juttua on päivitetty 2.10. kello 12.30 THL:n koronakartan tuoreimmilla tiedoilla.