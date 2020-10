Alavieskalainen Jarmo Nahkala valittiin Keski-Pohjanmaan Yrittäjien uudeksi puheenjohtajaksi – Nivalalaiselle Tapio Uusitalolle Suomen Yrittäjien korkein huomionosoitus

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien syyskokous kokoontui torstai-iltana Kokkolassa. Henkilövalinnoissa tuli muutoksia yhdistyksen hallitukseen.

Puheenjohtaja Kimmo Hanhisalon toimikaudet tulivat täyteen. Järjestön uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jarmo Nahkala, 54, Alavieskasta.

Jarmo Nahkala toimii vuonna 1993 perustetun kuljetuspalveluita tarjoavan Hyötykuorma Oy:n toimitusjohtajana. Lisäksi Nahkala on toiminut kymmenen vuotta hierojana sekä pyörittää kokous- ja juhlapalvelua Linnakalliolla Alavieskassa. Hän on toiminut aikaisemmin K-P:n Yrittäjien varapuheenjohtajana sekä Suomen Yrittäjien hallituksen varajäsenenä. Nahkala on myös aktiivinen kuntavaikuttaja.

Varapuheenjohtajiksi valittiin Heidi Kivilompolo Kokkolasta, Antti Sallansalmi Kälviältä sekä Tuula Anttiroiko Kalajoelta.

Vuoden 2021 toiminnassa yhdistys painottaa kuntayhteistyötä ja panostaa kevään kuntavaaleihin kannustaen yrittäjiä ryhtymään ehdokkaiksi. Lisäksi se jatkaa vaikuttajatapaamisia kuntapäättäjien ja yritysvaikuttajien kanssa.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjien suunnitelmiin kuuluu myös turvata yritysten sukupolven- ja omistajavaihdosten monipuolisten neuvontapalvelut alueella yhdessä alueen elinkeinoyhtiöiden ja elinkeinoneuvojien kanssa. Ensi vuonna se keskittyy myös koronakriisin jälkihoitoon ja on tiiviisti mukana toimialueen KoronaExit-työryhmissä.

Tilaisuudessa luovutettiin Suomen Yrittäjien korkein huomionosoitus, Yrittäjäristin Suurristi, kahdelle pitkäaikaisille luottamushenkilöille, yrittäjyyden ja järjestön eteen tehdystä työstä. Suurristin vastaanottivat Tapio Uusitalo Nivalasta ja Kimmo Hanhisalo Kokkolasta.