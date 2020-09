Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

21 valtuutettua ja varavaltuutettua jätti kaupunginvaltuustolle aloitteen kaupunginhallituksen loppukauden työskentelyä varten. Allekirjoittaneiden joukossa ovat kokoomuksen, vasemmistoliitos, SDP:n ja perussuomalaisten valtuustoryhmät kokonaisuudessaan sekä seitsemän keskustan valtuutettua. Lisäksi kokoomukselta on mukana kaksi varavaltuutettua, vasemmistolta yksi.

Aloite sisältää kaikkiaan yhdeksän kohtaa. Ensimmäisenä on, että valtuusto edellyttää kaupunginhallituksen ja lautakuntien noudattavan valtuuston yksimielisesti hyväksymää huoneentaulua.

Toisessa kohdassa todetaan, että käytännön kokouksissa pitää erityisesti noudattaa sitä, että luottamushenkilöt perehdyvät huolellisesti käsiteltäviin asiohiin ja että asioihin liittyvät lisäselvityspyynnöt ja kysymykset toimitetaan valmistelijoille ennen kokousta. Laajat muutosesitykset toimitetaan valmistelijoille ja päätöksentekijöille etukäteen.

– Tästä huolimatta käytäntönä hallituksessa ja jossain määrin myöskin lautakunnissa on ollut, että kokoustilanteessa luottamushenkilöjäsen esittää poikkeavan laajan muutosesityksen. Osalle luottamushenkilöitä on informoitu etukäteen tai pienempi ryhmä on valmistellut asian salaisesti. Valmistelijat poistetaan kokouksesta ja heidän asiantuntemuksensa jää käyttämättä uuden esityksen kohdalta. Operatiivisen ja luottamushenkilöjohtamisen raja on hämärtynyt. Poliittinen ohjaus tapahtuu pienen ryhmän etukäteen valmistelemana junailuna, josta virkamiesjohto ja muut valtuustoryhmät jätetään ulkopuolelle. Tähän pitää tulla muutos, aloitteessa vaaditaan.

Loput vaatimukset ovat tässä:

3. Kuluneella valtuustokaudella on ollut poikkeuksellisen paljon asioiden pöydälle jättämistä ja otto-oikeuden käyttämistä. Lautakuntien jäsenille ja virkamiehille näin poikkeuksellinen toimintatapa on turhauttavaa. Ammattilautakuntien kokouksissa kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja hallituksen edustajan – he ovat pääsääntöisesti mukana kaikissa ko. kokouksissa – tulee kertoa jo lautakunnassa, jos heidän mielestään asiat eivät ole kaupunginhallituksessa hyväksyttäviä.

4. Organisaatiomuutoksen yhteydessä osa hallituksen luottamushenkilöistä esitti linjauksia, jotka ovat kestämättömiä henkilöstön suhteen. Ennakkoon kaupunginhallituksessa linjattu asumispalvelupäällikön viran lakkauttaminen ilman perusteita on henkilön oikeusturvaa loukkaava ja heikentää hänen mahdollisuuttaan toimia tehtävässään. Mahdollisesta organisaatiomuutoksesta tulee järjestää valtuustolle iltakoulu.

5. Luottamushenkilöiden tulee kannustaa ja tukea kaupungin henkilöstöä heidän työssään. Henkilöstöjaoston delegointisäädöksiä muutetaan muiden kuntien tavoin niin, että yksittäisten henkilöiden palkka- ym. asiat eivät ole kaupungin nettisivuilla. Jokainen valtuutettu ja kuntalainen saa niistä tiedon kysymällä.

6. Kaupunginhallituksen on luovuttava antamasta ponsiesityksen muodossa moitteita viranhaltijoille. Viranhaltijoiden työ kärsii julkisesta moitteesta ja on henkilökohtaisesti raskas.

7. Kaikissa toimielinten perustamissa toimikunnissa, työryhmissä ja muissa toimielimissä pöytäkirjaan on merkittävä eriävä mielipide jäsenen niin vaatiessa. Muutoin pöytäkirja ei vastaa kokouksen kulkua.

8. Kenenkään oikeutta osallistua kokoukseen ei puheenjohtaja saa rajoittaa vetoamalla salaisiin asioihin. Hybridikokoukset on korona-ajan riskiryhmäläisille sallittava. Toimielinten jäsenten tulee ilmoittaa varajäsenille poissaoloistaan.

9. Huoneentaulun mukaan olemme yhteisesti linjanneet:

"Hallituksen edustaja lautakunnassa hoitaa tehtäväänsä hallintosäännön mukaisesti ja

hallitus tarkentaa tarvittaessa edustajiensa toimintatapoja". Kaupunginhallitus osaltaan

huolehtii siitä, että kuntalain hengen mukaisesti edustajat eivät osallistu lautakunnissa

oman hallinnon alan henkilöstön asioihin. Kaupungin työntekijöiden, jotka ovat

luottamushenkilöinä, tulee itse harkita, ovatko he moraalisesti oikeutettuja osallistumaan

työtovereidensa henkilöstöasioihin.

Aloitteessa muistutetaan, että valtuuston tehtävänä korkeimpana päättävänä elimenä on valvoa ja ohjata hallituksen toimintaa. Hallituksen tuloksekkaan toiminnan edellytyksenä on, että sillä on mahdollisimman suuri luottamus kaikkien valtuutettujen keskuudessa.