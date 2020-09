Akustiikan ja Kalajoen Virta-salin syksy alkamassa yleisöön kohdistuvin odotuksin – "Maskien yleinen käyttö varmaankin rohkaisisi väkeä tulemaan"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieska

Alueen kulttuuripalvelut näkevät valoa tunnelin päässä. Syksyn tarjonta on käynnistymässä koronatauon jälkeen. Salien paikoista pystytään nykyrajoituksin myymään yleisölle puolet. Kesällä kunnissa oli muutamia kulttuurilain edellyttämiä ilmaistapahtumia, jotka menestyivät hyvin.

Niko Kivelän stand-up avaa Ylivieskan kulttuurisyksyn 8. lokakuuta, elokuvat alkavat jälleen lokakuun lopussa ja Vesterinen Yhtyeineen jatkaa 13. marraskuuta. Kalajoen Virta-sali tarjoaa tänä syksynä normaalin tuotannon. Konsertteja Virta-salissa on vähintään yksi kuukaudessa, lisäksi on teatteria ja elokuvia. Oulaisissa peruttiin Musiikkiviikkojen kaikki isot konsernit, virolainen Puuluup avaa viikot Merkurius-salin konsertilla keskiviikkona 28. lokakuuta.

Ylivieskan kulttuurijohtaja Katriina Leppänen, Kalajoen kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Anita Ohtamaa ja Oulaisten kulttuurituottaja Tuula Aitto-oja näkevät, että ihmisillä on kovasti patoutunutta kulttuurin nälkää. Tiedusteluja tarjonnasta ja esityksistä on paljon. Nähtäväksi jää, miten se realisoituu lipunmyynnissä.

– Niko Kivelä on valmis iltansa toiseen esitykseen, jos sekin myy. Vesterinen Yhtyeineen on niin ikään myymässä samalla illalle kahta konserttia. Kun puolet katsomopaikoista on käytössä, artistit ovat meillä pyrkimässä kahteen esitykseen illassa. Nuo tapahtumat ovat siis hyvin yleisön tavoitettavissa, Leppänen kertoo.

Kulttuuripalvelujen talousriskit korona-ajassa vaihtelevat. Ylivieska ei itse tuota kuin pieneltä osin Akustiikan tapahtumia, pääosin vuokraa tilat artisteille. Kalajoen kaupunki tuottaa Virta-salin tapahtumat. Oulaisten kaupungin kulttuuripalveluilla ei ole omaa salia, mikä vähentää sen talousriskejä.

Pitkään toiminut Ylivieskan kulttuurikeskus Akustiikka on vakiinnuttanut yhteistyönsä manageritoimistojen kanssa. Se selittää sitä, että tilojen vuokraaminen riittää. Leppänen toteaa, että viime vuonna konserttien järjestäminen oli ennätystasossa ja yleisöä saatiin yli 76 000 kävijää.

– Ylivieska sijainti on hyvä. Akustiikka on artisteille sopivasti matkan varrella. He ovat myös tyytyväisiä tiloihin ja palveluihin. Sen takia meillä on haluttu esiintyä yhä enemmän.

Akustiikan pääsalissa järjestettiin viime vuonna 122 konserttia ja viisi muuta yleisötapahtumaa. Tapahtumien kokonaismäärä vuonna 2019 oli 814. Hyvästi alkaneena alkuvuonna 2020 Akustiikassa ennätettiin järjestää 20 konserttia, koronan takia pääsalin konserttien määrä on jäämässä viime vuodesta noin sadalla. Kesällä Ylivieska pystyi järjestämään kulttuurilain piiriin kuuluvat tapahtumat.

Kalajoki tuottaa konserttitapahtumansa siis itse ja omalla riskillä. Syynä Ohtamaan mukaan on se, että Virta-sali on toiminut vasta kaksi vuotta eikä se ole ennättänyt vielä vakiinnuttaa asemaansa. Kaupungilla on myös lakisääteistä velvoitetta ja omaehtoista halua huolehtia paikkakunnan kulttuuritarjonnasta. Kalajoen Virta-salista toukokuussa striimattu Costello Hautamäen ilmaiskonsertti sai 6 000 katsojaa.

– Jos syksyn konsertit myisivät hyvin, pääsisimme plusmiinusnolla tilanteeseen. Joka konserttiin pystymme nyt myymään 108 lippua, mikä on Virta-salissa koronatilanteen sallima maksimi.

Syksyn kaksi avauskonserttia eivät vielä löytäneet yleisöä. Alkusyksyn teatteriesityksillä ylettiin 60-70 katsojaan.

– Loppukauden lipunmyynnistä ei ole ennusteta. Toivomme, että yleisö löytää tapahtumat ja kokee ne turvallisiksi. Virta-salissa on väljää, käsidesiä ja myös kasvomaskeja on tarjolla ilmaiseksi. Osalla väestä näyttää olevan omat maskit mukana. Virta-salin kaikkien tilaisuuksien, myös elokuvien liput, voi ostaa Lippupalvelu.fi:stä, joten ei tarvitse jonottaa lippujen saamiseksi.

Ylivieskan kulttuuripalvelut perui kesän oman, paikallisen megatapahtumansa Sun Pampasin, eikä siitä siten tullut talousriskiä eikä sanktioita. Pampasin budjetti olisi ollut noin 150 000 euroa.

Lahjakorteille Kalajoki ei ole myöntämässä jatkoaikaa, koska konsertteja lahjakorttien käyttämiseksi on hyvin tarjolla. Akustiikassa tämän vuoden lahjakorttien käyttöaikaa on jatkettu ensi vuoden loppuun. Oulainen ei ole myynyt lahjakortteja, koska sillä ei ole omaa, erityistä kulttuurisalia.

Kulttuurikeskus Akustiikan syksyn ensimmäinen korona-ajan yleisötilaisuus oli perjantaina 18. syyskuuta ja se antoi osaltaan viitteitä siihen, mitä tuleman pitää. Kyseessä oli Ylivieskan Yrittäjien Kohti kasvua 2020-tapahtuma. Se sai paikan päälle 140 ihmistä, kun lippuja myytiin striimauspalveluiden tukemina 190. Turvarajoitukset Akustiikkaan olisivat sallineet 215 lipun myymisen.

Yrittäjä-tapahtumaa järjestänyt Antti Hautamäki on tyytyväinen väkimäärään ja näkee, että tilaisuudet Akustiikassa voidaan järjestää turvallisesti.

– Uskon kuitenkin, että korona-aika vähensi paikalle tulleen yleisön määrää. Jos meillä olisi yleinen maskien käyttöä suosiva kulttuuri, väki tulisi paremmin paikalle, hän arvioi.

Ilmaismaskit ovat Kalajoen lisäksi tarjolla Akustiikan ja Oulaisten konserteissa.