Kulttuurin hiljainen vuosi – Ismo Kunelius kirjoittaa Päätoimittajalta-palstalla kulttuurin koronakurimuksesta ja Sun Pampasista

Keskiviikon Kalajaskassa on juttu korona-ajan vaikutuksista Kalajokilaakson kulttuuripalveluihin.

Tämän erikoisen vuoden mittaan ei ole puuttunut jutunjuurta siitä, millaisia vaikutuksia koronapandemialla on ollut eri aloille. Nyt kurkistamme kulttuurin puolelle.

Ylivieskassa kulttuurielämän keskipiste on kulttuurikeskus Akustiikka, joka on selkeästi profiloitunut alueelliseksi tapahtumanäyttämöksi. Akustiikan laadukkaat konsertit ja muut tilaisuudet ovat löytäneet yleisönsä Ylivieskan ohella myös lähikunnista.

Akustiikalla oli suunnittelu kevääksi ohjelmisto, josta löytyi totuttuun tapaan laatua ja mielenkiintoa moneen makuun. Sitten tuli korona, Suomen hallitus toimi ripeästi eikä Ylivieskan johtokaan aikaillut, vaan teki omat ratkaisunsa heti seuraavana päivänä.

Oli perjantai ja 13. päivä kello 17, kun kaupunki ilmoitti ylimääräisen kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen toimistaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Se merkitsi muun muassa Akustiikan ja liikuntahallien sulkemista.

Sen jälkeen Akustiikalle koittivat hiljaiset ajat. Osa konserteista peruttiin kokonaan ja osa siirrettiin tulevaisuuteen parempia aikoja odotellessa. Lava pistettiin kiinni sekä suurilta tähdiltä että paikallisilta esiintyjiltä.

Samalla kertaa kaupunki teki heti maaliskuussa päätöksen siitä, että kesäkuun Sun Pampas-festivaali jäi pitämättä. Joku ennätti kritisoidakin pikaista päätöstä, mutta koronakevään jälkeen on helppo todeta, että kesäkuussa ei olisi jäähallissa pirskeitä pidetty.

Jos Sun Pampas olisi järjestetty, olisi se vielä tänä vuonna mennyt kaupungin omana tuotantona ja omalla riskillä. Yhteistyökumppaniakin etsittiin, mutta kaupunki päätyi lopulta lautakuntapäätöksellä jatkamaan itse tapahtuman järjestäjänä.

Alkusyksystä tuli sitten uusia uutisia Pampas-rintamalta. Ylivieskan kaupunki ja Osuuskauppa KPO tekivät ensi vuoden festivaaleista sopimuksen, jolla KPO ottaa päävastuullisena järjestäjänä taloudellisen vastuun Sun Pampasista. Kaupunki osallistuu järjestelyihin 8 000 eurolla sekä luovuttamalla tilat käyttöön.

Suuntaus on se, mitä kaupunki strategiassaan edellyttää. On järkevää, että kaupunki pyrkii löytämään yhteistyökumppaneita taloudellisten riskien jakamiseksi. Kulttuuripalvelut on yksi luonnollinen ala tällaisille ratkaisuille.