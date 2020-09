Katja Hänninen Eduskunnasta-kolumnissaan: Annetaan työrauha ja osoitetaan ymmärrystä kriisin keskellä

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Koronakriisi on iskenyt voimalla kuntien talouteen. Verotulot ovat tippuneet samalla, kun palvelutarve on lisääntynyt. Vaikeaksi tilanteen tekee se, että monissa kunnissa tilanne on ollut kriittinen jo ennen kriisiäkin.

Onneksi hallitus on tukenut kuntia jo neljännessä lisätalousarviossaan kesäkuussa, jolloin kuntien ja sairaanhoitopiirien tukemisen kokonaisuus oli noin 1,4 miljardia. Syyskuun budjettiriihessä kuntatalouden tukemista jatkettiin mittavalla tukipaketilla. Lisäksi syksyn tulevassa lisätalousarviossa kunnille ja sairaanhoitopiireille on tarkoitus osoittaa yhteensä 600 miljoonaa euroa. Valtio korvaa kunnille ja sairaanhoitopiireille täysimääräisesti koronaan välittömästi liittyvät menot, kuten testauksen.

Tukemalla vahvasti kuntia hallitus haluaa varmistaa sen, ettei kunnissa jouduta leikkaamaan palveluista tai lomauttamaan tai irtisanomaan työntekijöitä tilanteessa, jossa koronakriisi on aiheuttanut valtavan hoivavelan. Kiireettömiä hoitoja on siirretty, eikä ihmiset ole hakeutuneet samalla tavalla hoitoon kuin ennen pandemiaa. Myös oppimisvajeen korjaaminen tarvitsee resursseja. Nyt on annettava kuntien työntekijöille työrauha, jotta he voivat hoitaa tätä velkaa ja keskittyä arvokkaaseen työhönsä.

On ollut järkyttävää, että osa kunnista lomauttaa opettajia. Tämä on lyhytnäköistä tilanteessa, jossa osa lapsista on jäänyt opinnoissaan jälkeen pitkän etäopetusjakson vuoksi. Kentältä on kantautunut myös huolestuttavia viestejä siitä, että osa lapsista ei ole edelleenkään palannut kouluun, eikä kaikkia ole edes tavoitettu. Kun puhumme kouluväkivallasta ja kiusaamisesta, on hyvä muistaa, että kouluihin kohdistuvilla leikkauksilla pahennetaan myös tätä ongelmaa.

Hallituksen arvoista kertoo paljon myös järjestöjen rahoituksen turvaaminen budjettiriihessä. Me nimittäin tarvitsemme järjestöjen tuottamia matalan kynnyksen palveluita sekä vertaistukea, jotta selviämme ulos tästä kriisistä. On ollut vaikuttavaa nähdä, miten nopeasti esimerkiksi mielenterveys- ja lapsijärjestöissä tartuttiin toimeen, kun korona iski päälle. Tätä työtä ei ole varaa menettää, koska meillä on käsissämme myös valtava mielenterveyden kriisi.

Toivoisin, että tämä aika olisi saanut kaikki tajuamaan sen, kuinka korvaamattoman arvokkaita kuntien tuottamat palvelut ja kuntien työntekijät ovat meidän kaikkien hyvinvoinnille. Silti edelleen politiikan oikealla laidalla törmää ajatukseen, että naisvaltainen, julkinen sektori on taakka, jota pitää leikata.

Tällaisten puheiden esittäjien olisi hyvä hiljentyä miettimään sitä, miten paljon hoivaa ja koulutusta heiltä olisi jäänyt saamatta ilman kuntien palveluita ja työntekijöitä, oli sitten kyse kriisiajasta tai ihan tavallisesta arjesta. Nyt tarvitaan ymmärrystä ja vastuuta ihmisten hyvinvoinnista meiltä kaikilta.

Katja Hänninen

Kansanedustaja (vas.)

Raahe