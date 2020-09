Poliisi valvoo pyöräilijöiden näkyvyyttä tehostetusti tulevina viikkoina – Puuttuvasta valosta voi saada 40 euron liikennevirhemaksun

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Poliisi valvoo pyöräilijöiden näkyvyyttä tehostetusti tulevina viikkoina koko Oulun poliisilaitoksen alueella. Valvonnan tavoitteena on muistuttaa tiellä liikkujia pimeässä näkymisen tärkeydestä.

– Polkupyörän valoja, edessä ja takana, pitää käyttää aina hämärällä ja pimeässä, koska on tärkeää tehdä itsensä näkyväksi ja siten auttaa muita liikkujia havaitsemaan itsensä ajoissa. Valitettavan moni harhautuu ajattelemaan, että näkyvyys on riittävä, kun polkee katuvalojen loisteessa, Oulun poliisin liikenneyksikkö muistuttaa.

Kesällä muuttunut tieliikennelaki toteaa, että polkupyörää "ajettaessa on käytettävä eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista valoa näyttävää valaisinta ja taaksepäin punaista valoa näyttävää valaisinta, kun ajoneuvoa ajetaan tiellä pimeän tai hämärän aikaan taikka näkyvyyden ollessa sään vuoksi tai muusta syystä huonontunut”. Valoja voi olla useampia ja ne voi kiinnittää joko pyörään tai pyöräilijään. Uusi asia aikaisempaan lainsäädäntöön on se, että pyöräilijän on käytettävä myös takana valoa, jonka tulee olla punainen.

Poliisi jatkaa tiedotteessaan, että on tärkeää tehdä itsensä liikenteessä muutoinkin näkyväksi. Polkupyörässä täytyy olla heijastimet eteen, taakse ja sivulle, eikä heijastinliivin käyttäminen ole huono idea pyöräilijän päällä.

– Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa, että edellisten lisäksi polkupyörässä tulee olla toimivat jarrut ja soittokello on pakollinen. Huomioi myös kyydissä olevan lapsen näkyvyys sekä se, että hänelle on sopiva istuin. Kypärä kaikille pyörässä kulkijoille päähän, vaikka sen käyttämättömyydestä ei rangaista, poliisi korostaa.

Puuttuvasta valosta pyöräilijä voi saada 40 euron liikennevirhemaksun tai kirjallisen huomautuksen.

Aiemmin toteutetuissa valvonnoissa on havaittu, että tietoisuus valojen pakollisuudesta ja hyödyllisyydestä oli pyöräilijöillä tiedossa, mutta syystä tai toisesta lamppua ei pimeällä ole ollut mukana. Oulun poliisi tulee tekemään pimeän aikana vastaavanlaista valvontaa pitkin syksyä koko Oulun poliisilaitoksen alueella.