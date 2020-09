Suomessa 61 uutta koronatartuntaa – Vastaava lääkäri Nivalan viime viikon luvuista: "mikään testi lääketieteessä ei ole sataprosenttisen varma"

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen maanantaina päivitetyn koronakartan mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Suomessa 9 743. Uusia tartuntoja varmistettiin vuorokaudessa 61, joista 27 on Helsingistä.

THL:n kartalle on koottu sellaiset kunnat, joissa on vähintään viisi laboratoriovarmistettua koronatapausta. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kunnista THL:n kartalla on ainoastaan Nivala yhteensä 12 tapauksella, joista viimeisin on torstailta. Kalajokilaaksosta kartalla on lisäksi Reisjärvi 12 tartunnalla.

Nivalan viime viikon tartuntatilanteesta tuli aluksi ristiriistaista tietoa, kun kaupungin tartuntaluku nousi THL:n koronakartalla keskiviikkona yhdestätoista kahteentoista. Kallio tiedotti myöhemmin, että keskiviikon tapaus oli "väärä positiivinen", ja THL:n keskiviikkona ilmoittama positiivinen tulos oli tosiasiassa negatiivinen. Väärä positiivinen meni liian aikaisessa vaiheessa THL:lle ja päätyi kartalle.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tartuntataudeista vastaava lääkäri Arto Nieminen muistuttaa tiedotteessa, että mikään testi lääketieteessä ei ole sataprosenttisen varma.

– Jos esimerkiksi yksi testi tuhannesta antaisi väärän positiivisen tuloksen, tuhansia testejä ottamalla väärien positiivisten osuus väkisinkin kasvaisi. Sama pätee myös koronavirustestaukseen. Näytteenottomäärien lisääntyessä myös väärien positiivisten tulosten mahdollisuus lisääntyy, Nieminen kertoo.

Jokainen positiivinen löydös analysoidaan useammalla laitteella, jotta potilasta ei määrätä väärän positiivisen takia eristykseen.

Nivalassa kuitenkin todettiin viime viikon torstaina koronatartunta, joka on oikea. Tartunta on peräisin Kallion alueen ulkopuolelta.