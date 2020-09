Henry Frimanin laulumenestys, Henrikki Maaralan sisustustaidot sekä koronauutiset jyräsivät Kalajokilaakson netissä – Katso täältä linkit viikon kymmeneen luetuimpaan juttuumme!

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Se on jälleen sunnuntai ja aika vilkaista, mitä väki on viikolla lukenut. Kalajokilaakson verkon lukijaluvut ovat olleet vilkkaalla uutisviikolla korkealla ja viikon luetuimmat verkkojuttumme liittyvät musiikkiin sekä oulaistelaisjuuriseen Henry Frimaniin, joka perjantai-iltana tuli toiseksi Nelosen The Voice Of Finland -laulukilpailussa. Viikon ylivoimaisesti luetuimmaksi jutuksi nousi pikavauhtia tämä: Oulaistelaiset Elisabeth Friman ja Veikko Svarts jännittävät poikansa Henry Frimanin menestystä The Voice of Finland -laulukilpailun finaalissa perjantaina – "Finaalipaikka on jo yhdenlainen voitto"

Saman aihepiirin jutuista saivat runsaasti lukijoita myös nämä verkkojulkaisumme:

Oulaistelaisjuurinen The Voice of Finland-finalisti Henry Friman: "Haluan koskettaa ihmisiä ja herättää tunteita lauluillani."

Oulaistelaislähtöinen samettiääni Henry Friman toiseksi The Voice of Finland -kisassa

Edellisviikon ykkösjuttu jatkoi ison kiinnostuksen kohteena myös tällä viikolla. Tämä on saanut jo reippaasti päälle 15 000 lukijaa:

Riistakamera otti Nivalassa harvinaisen kuvan, kun kaksi sutta oli saalistamassa hirvenvasaa ja emää – Petoyhdyshenkilö: "Kohta ne ovat hyökänneet kiinni"

Ylivieskalaisen kädentaitajan sisustusjuttu nousi myös viikon luetuimpien kärkijoukkoon: Käsistään taitava ylivieskalainen Henrikki Maarala rakentaa ja sisustaa sekä työkseen että harrastukseksi – Koko koti omaa käsialaa

Koronaviruksen liittyvät uutiset ovat viikosta toiseen luettuja. Tällä kertaa kymmenen luetuimman verkkojutun joukkoon nousivat nämä:

Yksi uusi koronatartunta sekä Nivalassa että Soitessa – Koronatapausten ilmaantuvuus nousee eri puolilla Suomea

Soitessa todettiin viikonloppuna kolme uutta koronavirustartuntaa: "Näyttää siltä, että tauti on nostamassa päätään Keski-Pohjanmaalla"

Nivalassa uusi koronatartunta – Suomessa 91 uutta tartuntaa, epidemia kiihtymässä, THL antoi torstaina uusia maskisuosituksia

Myös nämä jutut keräsivät runsaasti lukijoita:

Alavieskan kehitysjohtaja on irtisanoutunut

Entisen Säästöpankin talon ilme vaalenee ja palautuu lähemmäksi alkuperäistä – Pylväitä ja parvekkeita ei Kauppakadun puolelle tehdä