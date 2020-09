Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kalajokilaakson lukijat ovat jälleen olleet liikkeellä kameroineen ja jälki on hienoa. Luonto on tälläkin viikolla isossa roolissa lukijoiden kuvissa, jossa on näkyvissä ruskan värejä ja myrskyn loiskeita.

Lisää kuvia voi lähettää osoitteeseen lukijankuvat@kalajokilaakso.fi. Mukaan kuvaajan nimi sekä mielellään myös kuvauspaikka. Julkaisemme kuvia sekä verkossa että rinttilehdessä.

Syysruskaa jokivarressa Ylivieskassa. Vesa Alahäivälä

Aila-aaltoja Kalajoelta. Aarre Hautamäki

Mänty muurahaiskeon syleilyssä. Tero Kilpinen

Tunnelmallinen hetki jokivarressa Ylivieskassa. Vesa Alahäivälä

Kuva Kalajoen Keskuskarista 22.9. Virpi Vasalampi