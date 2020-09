Hannu Siipola kirjoittaa lukijapalstalla muun muassa perussuomalaisista: "Meitä äänestäville ovat ongelmia asutuskeskuksissa tapahtuvat rikokset ja muut hallitsemattoman maahanmuuton ja kulttuurien yhteensopimattomuuksien aiheuttamat ongelmat"

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Lehtosen Kalle kirjoitti mielenkiintoisia näkemyksiä maailman ja keskustapuolueen tilanteesta lukujen valossa. Olen Kallen kanssa täysin samaa mieltä, mutta hieman eri perusteella.

Taloustilanne Euroopassa on heikko, koska täällä on liian vähän tuottavan työn tekijöitä. Suuri osa Euroopan asukkaista on vanhuksia ja pitkään opiskelevia nuoria ja sitten on hyvin paljon niitä, joilla ei ole motivaatiota tehdä yhtikäs mitään. Ihonvärillä ei tässä asiassa ole väliä. Laiskuus pesii niin valkoisen kuin vähän tummemmankin ihon alla oikein hyvin.

Maahanmuutosta ei ole apua, sillä muualta maailmasta ei ole saatavissa korkean tuottavuuden ihmisiä. Niillä korkean tuottavuuden ihmisillä on omissa maissaankin riittävästi töitä, eikä heitä kiinnosta tulla tänne maksamaan verorahoillaan meidän laiskojen elättämistä. Käsillä tehtävää työtä Euroopassa ei nykyään ole. Kouluja pitäisi käydä, mutta siihenkään ei täällä kaikilla ole motivaatiota tarpeeksi.

Itä-Euroopasta ja Kaukoidästä tänne tullaan mielellään tekemään käsillä tehtäviä töitä pienelläkin palkalla, koska heidän kotimaissaan sillä rahalla voi ostaa huomattavan paljon enemmän kuin täällä.

Mikä meistä sitten tekee laiskoja? No tietenkin se, kun ei ole pakko. Se vaan on sillä lailla, että ihminen keksii aina keinot olla tekemättä mitään, jos siihen on pienikin mahdollisuus. Jos välitön hengenlähtö ruuanpuutteen muodossa uhkaa, niin sitten vasta aletaan töihin.

Näinhän tavallaan kävi 20 vuotta sitten Suomen eräässä parhaimmassa ja kannattavimmassakin matkaviestimiä valmistamassa firmassa, kun työntekijöiden kiinnostus siirtyi firman tuloksen tekemisen sijasta oman tuloksen tekemiseen mahdollisimman vähällä riskinotolla ja mahdollisimman vähällä työllä.

Ei ollut sitä pakkoa ponnistella, rahaa tuli ovista ja ikkunoista. Se oli kuitenkin vain väliaikainen häiriö kansainvälisessä markkinatilanteessa.

Nyt nälkäisimmät kansat tekevät meille myös matkaviestimet. Me emme niihin juurikaan enää tee mitään. Ja jos tehdään, niin äärimmäisen kovan kilpailun jälkeen todella ohuella katteella.

Rahaa pitää painaa, jotta ihmisillä on mitä tuhlata. Nythän on niin, että jos esimerkiksi Osuuspankin kaikki asiakkaat tulevat joku aamu pankin tiskille nostamaan tilinsä tyhjäksi niin vain 10 prosenttia koko nostopääomasta voidaan antaa nostajille. Lopuille 90 prosentille joudutaan sanomaan "ei ole rahaa" ja koko pankki menee tiistaiaamuna nurin.

Ja Osuuspankki on Suomen vakavaraisin pankki. Kaikki muut Suomen pankit menee jo paljon aikaisemmin nurin, jos niiden kaikki säästötiliasiakkaat tulevat maanantaina nostamaan tilinsä tyhjäksi. Suomen keskuspankki ja lopulta Euroopan keskuspankki tulee kyllä apuun, jos niiden asiakkaat jostain syystä alkaisivat käyttäytyä edellä mainitulla tavalla.

Rahalle siellä pankissa ei ole reaalista vakuutta, vaan rahan olemassaolo perustuu yhteiseen mielikuvitukseen rahan arvosta. Tämän yhteisen mielikuvituksen ansiosta ihmiset sitten käyttävät olemattomia, velaksi otettuja rahojaan kaikenlaisten omien juttujensa rahoittamiseen. Jotkut tekee niillä taloja, perustavat yrityksiä, jotkut opiskelevat, jotkut pelaavat, harrastavat, matkailevat jne. Kaikilla on jokin suunnitelma, toive tai haave, mihin sitä olematonta, velaksi ottamaansa rahaa käyttävät.

Kaikista vaarallisimpia ihmisiä nykyiselle kasvuun perustuvalle taloudelle ovat ne, jotka jemmaavat rahansa pankkitileille, sillä siellä se olematonkaan raha ei tee mitään tuottavaa. Se on pois kulutuksesta, eikä sillä näin ollen ruokita kenenkään toisen ihmisen tai yrityksen haavetta tai unelmaa.

Rahaa pitää painaa lisää, jotta edes joillekin uusille ihmisille tai firmoille tulisi tarve ja houkutus perustaa uusia tehtaita tai kokonaan uusi firma tai rakentaa jotain muuta tuottavaa. Rahan hinta, eli korko, pitää pitää alhaalla ja sehän pysyy alhaalla jos rahasta on ylitarjontaa.

Kansainväliset sijoittajat eivät sijoita Eurooppaan, koska täällä ei ole tarpeeksi innokkaita ihmisiä ja yrityksiä sijoittamaan rahaa tuottavasti. Muualta löytyy tuottavampia ihmisiä. Siksi Eurooppa on nyt hädissään joutunut siirtymään tähän nykyiseen setelirahoitukseen, ts. keskuspankki lisää taseeseensa olematonta rahaa tyhjästä, jonka se pakottaa liikepankit myöntämään lainoina kaikille halukkaille asiakkailleen. Pakottamiseen keskuspankki käyttää negatiivista korkoa.

Perussuomalaisista pitää muutama sana tähän myös laittaa, koska Lehtosen Kallekin meidät mainitsi. Pitää paikkaansa, että meitä äänestävät kaupunkilaiset ihmiset, joilla on eri maailmankuva ja arvomaailma kuin keskustaa äänestävillä, maalla asuvilla ihmisillä. Meitä äänestäville ihmisille ovat ongelmia asutuskeskuksissa tapahtuvat rikokset ja muut hallitsemattoman maahanmuuton ja kulttuurien yhteensopimattomuuksien aiheuttamat ongelmat.

Niitä ongelmia ei maaseudulla tietenkään ole. Kaupunkilaisia ja niiden lähiöissä asuvia ihmisiä tulee nykyisen elinkeinorakenteen muutoksen takia koko ajan enemmän ja meidän kannatuspohja on sen takia vahvistumaan päin – päinvastoin kuin keskustan, jonka kannatuspohja luonnollista tahtia pienenee.

Toki me puolustamme rehellisesti erilaista arvomaailmaamme, jonka keskeisenä ajatuksena on ajaa aina vain suomalaisten etua ja pitää koko Suomi asumiskelpoisena niin ympäristön kuin elinkeinojenkin osalta. Me emme ole maailman sosiaalitoimiston rahoittajan roolissa, emmekä aja muiden kansojen etua. Muilla kansoilla on siihen tehtävään aivan omat etujensa puolustajat.

Me emme siihen touhuun ala, sillä se ei vain yksinkertaisesti ole meidän tehtävä. Hallitukseen meitä taas ei tämän erilaisen arvopohjan takia haluta. Näin ainakin meille on sanottu, mutta ei sillä asialla oikeasti ole mitään väliä, sillä muut puolueet joutuvat ottamaan meidän ajamat asiat omakseen, muuten muut puolueet lakkaavat olemasta ja jäljelle jäämme lopulta vain me ja sitä muut puolueet eivät mitenkään voi sallia.

Hannu Siipola

Syntyjään Kalajoelta,

nyt asustaa Kiimingin takametsissä