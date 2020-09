Soittaa melodiat, soinnut, bassolinjat ja jopa kitarasoolot samanaikaisesti – Fingerstylekitaristi Tomi Paldanius konsertoi Ylivieskassa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Kitaristi Tomi Paldanius esittää kitaralla elokuva- ja tv-sävelmiä Ylivieskan liikuntakeskuksen kokoushuoneessa sunnuntaina 27. syyskuuta. Fingerstylekitaristi Paldanius soittaa tunnetuiden kappaleiden melodiat, soinnut, bassolinjat ja jopa kitarasoolot samanaikaisesti.

Elokuvien ja tv-sarjojen musiikki näkee päivänvalon kitaristi Tomi Paldaniuksen soolokitarasovituksina Elokuva- ja tv-sävelmät soolokitaralla -levyn julkaisukiertueella. Ohjelmistossa on muun muassa Hyvät pahat ja rumat, Mission Impossible, Hill Street Blues, Miami Vice, Kauriinmetsästäjä, James Bond ja Kummisetä.

Lisäksi konsertissa kuullaan Finlandia, Myrskyluodon Maija, Lapin Kesä, Sultans Of Swing ja Bohemian Rhapsody.

Vuonna 2005 Youtubeen ladattu Bon Jovin Livin' On A Prayer -sovitus on yksi Youtuben ensimmäisiä suosittuja kitarakappaleita. Se valittiin "best of youtube" -artikkeliin Total Guitar lehdessä. Sen innoittamana kitaransoittajat ympäri maailmaa alkoivat soittaa Paldaniuksen sovituksia. Yksi heistä on korealainen Sungha Jung, joka nousi tuntemattomuudesta Youtuben yhdeksi kirkkaimmista tähdistä.

Tomi Paldanius on valmistunut klassisen kitaransoiton opettajaksi Turun taideakatemiasta 2003.