Oiva Luhtasela lukijoiden palstalla: Ollaan valmiiksi ihanneseutukunnassa

Nyt on otettu kielessä käyttöön seutukaupunki-nimitys. Sen tie, en sano tiekartta, on ollut monipolvinen. Täytyy ottaa avuksi kielelliset asiat, mutta niiden takaa löytyy kyllä inhimilliset faktat.

Kielet, niin myös suomen kieli muuttuvat. Miksi? Siksi että elämäkin muuttuu. Ja muutoksen tyypistä seuraa se, miten kieli muuttuu. Jos ajatellaan hallintoa, niin seura-sana on ollut käytössä kirkon puolella alusta alkaen. Tälläkin seudulla seurakunnat olivat ensimmäiset asukkaita kokoavia organisaatioita ja kokoavat meitä edelleenkin.

Seurata-verbin alaryhmiä on ainakin viisi. Seurataan polkua, seurataan jälkiä, seurataan pallon etenemistä, seuraa juhlapuhe ja kuulutaan johonkin seuraan tai ei kuuluta. Maallisella puolella seura-sana on otettu käyttöön hitaasti. Perusyhteisö on kunta ja säilyy sellaisena edelleenkin. Ja onhan se jo seurakunta-sanankin puolikas.

Oikeastaan vasta seutukunniksi nimetyt kuntaryhmät olivat hallinnollisia, kuntien muodostamia. Ylivieskan seutukuntaan, joka nyt on jo loppunut, kuuluivat Ylivieskan lisäksi Alavieska, Kalajoki, Sievi, Oulainen ja Merijärvi, kuuluivat siksi, että jako seutukuntiin tehtiin muualla, muuten olisi Kalajokilaakso ollut yhtä seutukuntaa.

Seutu-sanaa on tällä seudulla käytetty vapaaehtoisissa hankkeissa, kansalaisopistoissa, muissa vastaavissa, yhdistyksissä pitkään ja niihin se on sopinut hyvin ja sopii edelleenkin. Hallintopuolella seutuun on turvauduttu silloin, kun ei ole nimestä muutoin päästy yksimielisyyteen. Niin esimerkiksi peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa.

Mutta siihen seutukaupunkiin. Kummaa, ettei sitä ole käytetty aikaisemmin, niin luontevalta se "maistuu". Ylivieska on sitä tyypillisimmillään: Luontevan ympäristönsä keskuspaikka. Se on tärkeä itselleen ja ympäristölleen eli seutukunnalle. Kummallekin seutukaupunki on tarpeen. Kummankin on hallinnossa huomioitava toisensa.

Se huomioiminen alkoi silloin, kun perustettiin Kalajokilaakson talousalueen liitto, Ylivieskan kauppalakaudella. Silloin se oli lajissaan Suomen ensimmäisiä ja siksi sen toiminta kiinnosti valtakunnallisestikin. Sen koin omakohtaisesti alueella, siis seudulla, silloin toimittajana ollessani.

Nyt näyttää siltä, että seutukaupungit ovat tulevaisuudessa ihanneyksiköitä, jotka ovat yhä useammille ihmisille mieluisimpia asuinpaikkoja. Niillä on kaupunkien hyvät puolet ja maaseudun hyvät puolet. Hyvät läheisyysyhteydet ja etäyhteydet, luonto kosketeltavana, kasvuolosuhteet lapsille ja turvallisuus toista luokkaa kuin isoissa kaupungeissa. Luetteloa hyvistä puolista voisi jatkaa, mutta lukijani tietävät ne kertaamattakin.

Ollaan kuin kotonamme, joskus onnellisiakin. Ja parannetaan sitä!

Oiva Luhtasela

Ylivieska