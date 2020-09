Suomessa 105 uutta koronatartuntaa – Kalajokilaakson tilanteessa ei muutosta viimeisimpien torstain tietojen jälkeen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen perjantaina päivitetyn koronakartan mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Suomessa 9 484. Uusia tartuntoja varmistettiin vuorokaudessa 105, kun torstaina vastaava luku oli 91.

THL:n kartalle on koottu sellaiset kunnat, joissa on vähintään viisi laboratoriovarmistettua koronatapausta. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kunnista THL:n kartalla on ainoastaan Nivala yhteensä 12 tapauksella, joista viimeisin on torstailta.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti torstaina, että Nivalassa todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta on peräisin Kallion alueen ulkopuolelta. Tätä viikkoa ennen Nivalan viimeisimmät tartunnat on ilmoitettu heinäkuussa.

Kalajokilaaksosta kartalla on lisäksi Reisjärvi 12 tartunnalla.

Uusien tartuntojen määrä Suomessa on nousussa. THL tiedotti torstaina, että koronavirusepidemian kiihtymisestä on nähtävissä useita merkkejä. Se myös päivitti torstaina suositusta kasvomaskien käytöstä kansalaisille. Suositusta on täydennetty koronaepidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheiden ohjeilla.

Tähän saakka maskien käyttöä on suositeltu alueellisesti lähinnä joukkoliikenteessä. Tämä koskee myös Pohjois-Pohjanmaata.

Mikäli koronaepidemia laajenee kiihtymisvaiheeseen, kasvomaskin käyttöä suositellaan joukkoliikenteen lisäksi myös julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. Julkisia sisätiloja ovat esimerkiksi kaupat ja ostoskeskukset, postit, pankit, kirjastot ja muut vastaavat sisätilat, uimahallit, kirkot, konserttisalit, teatterit ja museot.

Maskisuosituksen piiriin tulevat kiihtymisvaiheessa myös toisen asteen oppilaitokset ja korkeakoulut. Kiihtymisvaiheessa koronavirustapausten alueellinen ilmaantuvuus on noin 10–25 tapausta 100 000:a asukasta kohti kahden viikon aikana.

Jos epidemiatilanteen huononeminen jatkuu edelleen, tullaan leviämisvaiheeseen, jolloin suojainten käyttöä laajennetaan edelleen.

Viimeisimmällä seurantaviikolla (38) uusien tartuntojen ilmaantuvuus oli 8,1 tapausta 100 000 asukasta kohti, kun edeltävällä viikolla vastaava luku oli 6,3.

Kasvomaskin asianmukainen käyttö voi vähentää tartuntoja estämällä pisaroiden leviämistä ympäristöön.

– Kasvomaski ei ole varsinainen hengityksensuojain, eikä se suojaa tehokkaasti käyttäjäänsä. Kasvomaskien teho perustuu osittain siihen, että mahdollisimman moni käyttää niitä asianmukaisesti, THL tiedottaa.

Ensisijaisen tärkeää on edelleen noudattaa 1–2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.