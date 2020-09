"Ymmärrän, että pitkään ykköspaikalla olleille on ollut kova pala siirtyä syrjään" – Eija Pahkala kommentoi lukijoiden palstalla Kalajoen kunnallispolitiikan tilannetta

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keskustan ideologiaa on, että keskusta kantaa vastuuta – sinusta, minusta, perheestä, läheisistä, luonnosta, kodista ja kotiseudusta. Kootaan yhdessä rakennuspuita, jotta jokainen voi luoda omannäköisensä, itseään ja toisia arvostavan hyvän elämän. Tämä on keskustapuolueen toiminta-ajatus, sitä soisin kaikkien noudattavan.

Näin tämä keskustan hallitusryhmä on viimeiset kaksi vuotta ja lähes koko valtuustokauden toiminut. Hallituksen keskustaryhmässämme päätökset ovat olleet lähes yksimielisiä. Luottamuspaikat jaettiin viime vaalien jälkeen siten, että ne henkilöt, jotka kuntalaisilta eniten luottamusta saivat, myös kantavat vastuuta ja ovat keskeisillä paikoilla.

Ymmärrän, että pitkään ykköspaikalla olleille se on ollut kova pala siirtyä syrjään. Meistä monet saivat paljon ääniä ja mahdollistivat näin myös monen varavaltuutetun pääsyn valtuustoon myöhemmin, toisten poistuessa.

Tämä hallitus on tehnyt hyviä päätöksiä valtuustoaloitteiden jälkeen, ei viranhaltijoiden esityksestä, mutta toki myöhemmin yhdessä. On muun muassa päätetty Raution monitoimitalon rakentaminen, ja samoin on päätetty Himangan Terveysaseman rakentaminen ja työtä ollaan jo käynnistämässä. Pitkään jatkuneeseen hoitajavajeeseen vastattiin valtuustoaloitteeni jälkeen perustamalla iso määrä toimia. Monia tekemiäni aloitteita kyllä vastustivat useimmiten omasta ryhmästä Raili Myllylä ja Kullervo Niemelä.

Tämä hallituksen enemmistö, keskusta-vihreät, on pitänyt huolta siitä että, yrityksiä kohdeltaisiin yhdenvertaisesti ja kuntalaisia aidosti kuullaan, myös lakia noudatetaan. Vastaus, jossa väitetään pontta moitteeksi, tuntuu kaukaa haetulta. Kysehän oli terassivuokriin kohdistuvista päätöksistä. Yhdenvertainen kohtelu on erityisen tärkeä, ja silloinkin, kun päätös koskee kaupunginhallituksen jäsenen omistamaa yritystä tai yritystoimintaa.

Mikäli kaupunginhallitus ei olisi kiinnittänyt vuokratason yhdenmukaisuuteen ja yrittäjien yhdenvertaiseen kohteluun huomiota, se ei olisi ollut tehtäviensä tasalla eikä päätöksiä myöskään olisi voinut pitää hyvän hallintotavan ja lainsäädännön mukaisina.

Näihin 11 kysymys/mielipiteeseen olemme vastanneet huolella, ja sama mahdollisuus on ollut kaikilla hallituksen jäsenillä. Vastaukset kestävät kaiken lain ja totuuden tarkastelun, ne ovat faktaa.

Kaupunginhallitus suhtautuu erittäin vakavasti kysyjien väitteeseen, että kaupunginhallitus luo pelkoa ja epävarmuutta henkilöstöön. Toteamme, että kaikkeen kaupungissa mahdollisesti pelolla johtamiseen on puututtava ja asia on selvitettävä, jos näin on. Itselläni on tiedossa useita työntekijöitä, jotka ovat sairastuneet työuupumukseen, ja he tervehtivät ilolla organisaatiouudistusta, joka toisi toivottavasti enemmän aikaa ja parempaa johtamista.

Jokaisen valtuutetun ja hallituksen jäsenen sekä varajäsenen tulee itse huolehtia siitä, onko jäävi ja jokaisen valtuutetun velvollisuus on itse lukea, mitä kuntalaki sanoo, perehtyä esityslistalla oleviin asioihin ja valmistautua niihin.

On ollut surullista kuulla, että joku sanoo panneensa nimen alle lukematta, koska se oli teidän ryhmästä, Raililta ja Kullervolta, tullut aloite. Ryhmässämme pari päivää ennen kokousta asiaa ei kerrottu, ja se on vastoin ryhmämme sääntöjä. Joku sanoo, ettei ymmärtänyt mihin nimensä lupasi. Joku sanoo, että olin eri mieltä Sautinkari-asiasta ja laittoi siksi nimen.

Oma isäni taisi olla yli 30 vuotta Kalajoen valtuustossa/ ja hallituksessa. Kun pienenä tyttönä Etelänkylällä kuuntelin ja katsoin, miten isä keskusteli ihmisten kanssa, kantoi heidän huoliaan ja uskalsi viedä asioita eteenpäin, enpä tiennyt silloin, että itsekin tulen niin vielä tekemään.

Rohkeutta on monenlaista ja on sanottu, että moraalinen rohkeus on kaikkein vaikeinta. Se tarkoittaa rohkeutta puhua sen puolesta, mitä pitää oikeana ja hyveellisenä toimintana. Olen kait perinyt sen omilta vanhemmiltani ja tulen jatkossakin toimimaan sen puolesta, omia arvojani myymättä, johtipa se mihin lopputulemaan johtaakaan.

Eija Pahkala

Kalajoki

Keskustaryhmän puheenjohtaja

Hallituksen jäsen

