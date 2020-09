Verkkobileet viikon kohokohtana – Nyt juhlitaan kansainvälistä kuurojen viikkoa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Syyskuun viimeisellä viikolla 21.–27.9. vietetään kansainvälistä kuurojen viikkoa. Viikon juhlahumun kruunaavat viittomakieliset verkkobileet.

Koronatilanteesta johtuen juhlatapahtumia on jouduttu perumaan, mutta Kuurojen Liitto toteuttaa jo perinteeksi muodostuneen suoran Verkkobileet-juhlalähetyksen perjantaina 25.9. kello 18–20. Viihteellinen viittomakielinen show on katsottavissa suorana osoitteessa www.kuurojenliitto.fi.

Kaikki esitykset tulkataan myös suomeksi. Bileet järjestetään jo seitsemättä kertaa ja tähtiesiintyjänä on tänä vuonna viittomakielinen rap-artisti Signmark. Luvassa on myös viittomakielistä runoutta sekä sketsikilpailu. Bileistä on muodostunut jo ilmiö, ja lähetystä katsotaan juhlatunnelmissa kotikatsomoissa sekä kuurojenyhdistyksillä.

Kuurojen viikolle osui myös YK:n julistama viittomakielten päivä, jota juhlittiin keskiviikkona kolmatta kertaa.

Kansainvälistä kuurojen päivää on vietetty jo vuodesta 1958. Myöhemmin päivä laajentui nykyiseen viikon muotoon. Kansainvälisen kuurojen viikon ytimessä on maailman kuurojen yhteenkuuluvuus ja solidaarisuus sekä tämän vahvan yhteisöllisyyden juhlistaminen yhdessä muun maailman kanssa.

Juhlaviikolla halutaan myös tukea ja vahvistaa edunvalvontatyötä kuurojen ja kaikkien viittomakielisten oikeuksien parantamiseksi eri puolilla maailmaa.