Valvontakamerakuva paljastaa: Nivalan kirjaston katoksen alla poltettiin roskia – Ilkivaltaa useana viikonloppuna torin kulmilla

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Nivalan kaupungin kiinteistöpäällikkö Tauno Korpi on lähestynyt Nivala-lehteä valvontakamerakuvalla ja kysymyksellä, voiko Nivala-lehti käyttää tällaista kuvamateriaalia juttujensa teossa. Nivala-lehti vastaa: kyllä voi.

Korpi valittaa, että arveluttavaa toimintaa tapahtuu nyt lähes joka viikonloppu torin ja kirjaston alueella. Ohessa oleva kuvakaappaus turvakameran kuvasta kirjaston katoksen alta on lauantailta 19. syyskuuta noin kello 18.45. Kuvaa on käsitelty jonkin verran, jotta kuvassa olevat nuoret eivät olisi kasvoiltaan tunnistettavissa.

Nivalan torille asennettiin valvontakamerat torin remontin yhteydessä. Niiden avulla on jo aiemmin saatu kiinni ilkivallan tekijöitä.

Nivalan tori ja kirjaston kulma on saanut jopa valtakunnallista huomiota erikoisista tempauksistaan. Iltapäivälehteä myöten on kerrottu uutinen, että paikalla on harrastettu sukupuoliyhteyttä keskellä kirkasta päivää.