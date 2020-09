Luonto mukaan suunnitteluun – Ismo Kunelius kirjoittaa Päätoimittajalta-palstalla ekologisen rakentamisen tuomista mahdollisuuksista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keskiviikon Kalajaskan teemoina ovat rakentaminen ja sisustaminen.

Ne ovat aina ajankohtaisia aiheita, joiden kehityssuunnat kuitenkin muuttuvat. Tällä hetkellä peräänkuulutetaan muun muassa ekologista ja luonnonläheistä rakentamista. Samoja trendejä haetaan myös sisustuspuolella.

Ihan yleisestikin voi sanoa, että luonto on tullut tänä vuonna entistä läheisemmäksi suomalaisille. Syykin on selvä.

Korona ja sitä seuranneet rajoitusten ajat ovat koetelleet ihmisten kärsivällisyyttä. Kun kevään poikkeusoloissa rajoitukset iskivät rajustikin arkeen ja ihmisten väliseen kanssakäymiseen, lähtivät suomalaiset metsään.

Suomalainen retkeilybuumi on jatkunut myös kesälomakaudella, joten luonto on tarjonnut vastapainoa vaikeina aikoina.

Myös entistä useampi tämän päivän rakentaja haluaa ottaa luonnon huomioon uusien talojen ja niiden materiaalien suunnittelussa. Tämä linja näkyy pientalorakentamisesta aina kerrostalokortteleihin ja julkisiin rakennuksiin saakka.

Ekologisen rakentamisen käsite on lyönyt läpi, ja moni sitä myös vaatii. Päivän avainsanoja ovat energiataloudellisuus, kestävyys ja luonnon säilyttäminen. Pääpointtina on, että ympäristö rasittuu rakentamisesta mahdollisimman vähän.

Materiaaleina korostetaan uusiutuvia luonnonmateriaaleja, joita pystytään käytön jälkeen kierrättämään.

Yksi yleinen rakennusmateriaali tässä käytössä on nopeasti uusiutuva puu. Puurakentaminen on lisääntynyt viime vuosina myös kaupunkiympäristöissä, minkä lisäksi puusta on tehty suuria julkisia rakennuksia.

Ylivieska on rakennusalan keskittymä, josta löytyy muun muassa tiilitehdas sekä runsaasti puualan teollisuutta. Päivän trendejäkin ajatellen puurakentamisen kehittämisessä olisi saumaa laajemmalle kokonaisuudelle, jossa voitaisiin hyödyntää tutkimusosaamista paikallisen puualan mahdollisuuksien parantamiseksi.

Kun kaupungista löytyy jo valmiiksi paljon osaamista, laajenevaa potentiaalia ja halua kasvaa, tarjoaa ekologisen rakentamisen nouseva suunta hyviä saumoja tarttua kasvavaan markkinaan.

Ismo Kunelius

ismo.kunelius@kalajokilaakso.fi