Juha Pylväs Eduskunnasta-kolumnissaan: Budjetissa panostus perusasioihin

Maamme hallitus sai viime viikolla sorvattua viiden puolueen kompromissina ensi vuodelle budjetin poikkeuksellisen epävarmoihin oloihin. Budjetissa palattiin monessa kohti perusasioihin.

Ilman vientiteollisuutta ja yritysten toimintamahdollisuuksia tämä yhteiskunta ei työllistä ihmisiä. Hallituksemme ei yhtään työpaikkaa perusta, vaan sen tehtävänä on luoda puitteet yrittämiselle ja työllistämiselle, jotta yritykset uskaltavat luottaa suomalaiseen yritysilmapiiriin. Myös kansalaisten perusasioihin laitettiin panostusta. Ilman kuntien toimintaedellytyksiä päivittäiset palvelut ovat monin verroin hankalampia.

Merkittävällä kuntapanostuksella hankalassa taloustilanteessa olevien kuntien ahdinkoa saatiin ainakin helpotettua. Jokaiselle kansalaiselle tärkeät peruspalvelut saivat siis tarvitsemansa huomion.

Riihessä sovittiin teollisuuden ja erityisesti vientialojen näkymiä parantavista toimista. Tärkeää on, että hallitus sitoutuu turvaamaan yritysten vakaan, kannustavan ja ennustettavan toimintaympäristön. Tämä turvaa yritysten toimintaedellytykset ja mahdollistaa investoinnit sekä uusien työpaikkojen synnyttämisen.

Hallitus myös huolehti teollisuuden verotuksen ennustettavuudesta.

Budjettiriihessä hallitus päätti useista teollisuuden ja yrittäjyyden toimintaedellytyksiä parantavista toimenpiteistä, kuten sähköveron alentamisesta, energiaveron palauttamisesta, väylämaksujen puolittamisesta ja ALV-alarajan nostamisesta. Päätökset hillitsevät vientiyritysten kustannusten nousua, lisäävät kilpailukykyä vahvistavia joustoja sekä edistävät toimintavarmuutta. Viesti on selkeä. Yritysilmapiiri pidetään Suomessa myönteisenä myös tulevaisuudessa.

Kuluvana vuonna hallitus on jo päättänyt kunnille monipuolisista tukitoimenpiteistä. On lisätty kuntien valtionosuuksia, korotettu yhteisöveron jako-osuuden kuntaosaa, tuettu suoraan sairaanhoitopiirejä sekä korotettu kuntien harkinnanvaraista rahoitusavustusta. Tämän lisäksi vero- ja maksulykkäyksistä kunnille koituneet menetykset on korvattu.

Budjettiriihessä hallitus päätti jatkaa kuntien tukemista. Kaiken kaikkiaan hallitus tulee tukemaan kuntalaisten tarvitsemia peruspalveluja tänä ja ensi vuonna yhteensä noin 2,7 miljardilla eurolla. Panostus on merkittävä verrattuna normaaliolojen seitsemään miljardiin euroon vuodessa.

Hallitus on siis kuullut talousahdingossa kärvistelevien kuntien hätähuudon. Kuntavaalien jälkeen on tulevilla päättäjillä muutakin päätettävää kuin leikkauslistat.

Juha Pylväs

Kansanedustaja (kesk.)

Ylivieska