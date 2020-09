Käsistään taitava ylivieskalainen Henrikki Maarala rakentaa ja sisustaa sekä työkseen että harrastukseksi – Koko koti omaa käsialaa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Ylivieskalaisella Henrikki Maaralalla on takanaan useamman vuoden urakka Kiviojalla sijaitsevan vanhan hirsirunkoisen omakotitalon remontoimisessa ja sisustamisessa. Henrikin itsensä mielestä sisustaminen on vasta aluillaan, vaikka ulkopuolinen ei sitä huomaa.

– Aina kun näen jonkun jännän jutun, alan vääntää siitä mielessä omaa visiota ja siitä se vähitellen lähtee muodostumaan ajan kanssa, hän kertoo.

Punaiseksi maalatun omakotitalon sisällä on vaaleita pintoja ja ruskeaksi petsattuja puisia parruja, joiden tehtävänä on myös kantaa taloa. Sama ruskea väri toistuu ruokailuryhmässä, olohuoneen sohvassa, pianossa ja monissa muissa yksityiskohdissa, kuten alkuperäisessä hirsiseinässä, jota näkyy vintille menevien portaiden kaiteiden alta kuin taulusta.

Lattiat ovat työkseen lattioita päällystävällä miehellä alakerran eteisessä ja keittiössä kovaa käyttöä kestävää laattaa sekä ruokailu- ja olohuoneessa koivua, eikä ihan mitä tahansa koivua, vaan kotipihasta kaadetuista kolmesta koivusta tehtyä lautaa, joka on sommiteltu kalanruotokuvioksi.

Vinttiin menevät portaat on muotoiltu käytön mukaan. Kaiteen alle on jätetty vanhaa hirsipintaa näkyville. Anne Mattila

Henrikki Maarala on silmin nähden tyytyväinen, että kolmatta vuotta kestänyt urakka on ohi. Hän on käynyt itse kaikki paikat talossa läpi. Ammattilaisia hän tarvitsi vain takka-leivinuuni -yhdistelmän muuraamisessa, sähkö- ja putkitöiden viimeistelyssä sekä konetöissä.

– Kavereita oli joskus talkoissa ja isä kävi auttelemassa. Muuten tein itse. Kyllähän se tuntuu omalta, kun on kaikki nurkat itse rapannut ja ihmetellyt, mitä millekin kohdalle tekisi, hän sanoo selatessaan valokuva-albumia, jossa on kuvia rakentamisen kaikista vaiheista – siitäkin, kun paikalla on vain hirsirunko ja kattotuolit.

– Tuntuuhan se hyvältä, kun tulee kotiin ja saa vain olla, eikä tarvitse alkaa rakentaa jotain. Vielä on muita projekteja, jotka pitää saada loppuun, jotta pääsee tasapainoon asioiden kanssa ja voi kunnolla nauttia, hän jatkaa ja sanoo saaneensa valtavasti arvokasta kokemusta remontoimisesta.

– Ja jos tämä kokemus olisi ollut edeltä, tuskin olisin koskaan tähän alkanut, hän naurahtaa ja sanoo, että remontin hintaa miettiessä, ei omille tunneille voi laskea hintaa.

Neliöt lisääntyivät remontin myötä sadasta 150 neliöön, kun vinttikin otettiin kokonaisuudessaan asumiskäyttöön ja makuuhuoneet rakennettiin ylös. Nyt isän ja kahden vuoroviikoin isän luona asuvien poikien kamareihin mennään aulasta, jossa ovat tilat musiikkiharrastukselle. Siellä ovat kitara, rummut, piano ja äänityslaitteita.

– Haaveena on saada kasaan sellaiset äänitys- ja äänentoistolaitteet, joilla sävellyksiä saisi koottua valmiiksi, sanoo mies, joka tekee myös itse kappaleita.

Yläkerran aula on varattu musiikin soittamista ja tekemistä varten. Anne Mattila

Rakentamis- ja sisustustyöt 36-vuotias Henrikki Maarala on oppinut tekemällä. Koulut eivät häntä kiinnostaneet, vaan hän hakeutui parin kesken jääneen koulun jälkeen töihin K-Rauta sisustuspalveluun ja on nyt erikoistunut lattioiden päällystämiseen ensisijaisesti julkisissa kohteissa.

Tietoa rakentamisesta ja sisustamisesta hän on hankkinut alan töissä sekä seuraamalla muiden tekemisiä. Ystäväpiirissä on myös insinöörejä, joiden kanssa pohti talonsa remonttiin liittyviä ratkaisuja yhdessä.

Henrikki Maarala on monin tavoin hyvä käsistään, kuten isoisänsä, joka oli kirvesmies. Isäkin on rakentanut muun muassa kalusteita ja soittimia.

– Isoäiti maalasi tauluja ja teki savitöitä. Isänikin maalaa, mutta itse en maalaa tauluja, hän kertoo.

Henrikillä pysyvät käsissä muutkin kuin rakentamiseen liittyvät työkalut. Hän tekee nahasta muun muassa kenkiä ja lamppuihin varjostimia. Oma lukunsa ovat industrial-tyylillä metalliputkista tehty valaisin, samaan sarjaan kuuluva pieni pöytä nojatuolin vieressä ja sohvatuolin yläpuolella oleva hylly kirjoille. Samaan sarjaan Henrikki on suunnitellut televisiotasoa, joka on kuitenkin vielä toteuttamatta.

– Seuraavaksi olen ajatellut päällystää olohuoneen nojatuolit sohvan kanssa samanlaisella kankaalla, hän miettii uusia projekteja.

Industrial-tyyliä edustava lamppu istuu kirjahyllyllä. Se on saanut varjostimen nahasta, johon Henrikki muotoili kuvion, joka varjosta muodostuu sydän seinälle. Anne Mattila

Nahkatöiden tekeminen lähti aikanaan siitä, kun he järjestivät juhlat Viikinki-teemalla.

– Keksin, että voisin tehdä nahasta panssarit käsiin, Henrikki Maarala kertoo.

– Kun Ängeslevän Risto kuuli, mitä olin tehnyt, hän tarjoutui opettamaan nahkakenkien tekoa. Hänen opissaan tein ensimmäiset lipokkaat, hän jatkaa ja esittelee kenkiä, joita käytetään muun muassa kansallispukujen kanssa.

Useammat kengät jäivät kesken, kun taloprojekti alkoi.

– Ehkäpä kohta ehdin taas nahkatöiden pariin, hän sanoo ja vanhan, nahan ompelemiseen tarkoitetun Singerin edessä.

Olo- ja ruokahuoneen lattia on saanut kalanruotokuvioisen lautapinnan kotipihan koivuista. Anne Mattila

Hyvä fiilis on tärkeä osa tekemistä.

– Aina kun saan jonkun idean, eikä kukaan ole pidättelemässä, toteutan sen. Minulla on suorastaan hinku kokeilla kaikkea uutta, hän sanoo ja kertoo, että pari vuotta sitten aloitti myös pianonsoiton opiskelun monien kitaravuosien jälkeen.

– Mutta jos ei ole inspiraatiota, on vaikea tehdä mitään, hän jatkaa.

Rakentamishommat saavat Henrikki Maaralan mielestä olla – ainakin toistaiseksi.

– Joskus voisin vielä purkaa tuon vanhan autotallin ja rakentaa uuden tilalle, kunhan on aikaa ja rahaa, mies tuumaa.

Henrikki Maarala on remontoinut talonsa katosta kivijalkaan saakka itse. Anne Mattila

Henrikki Maarala tekee työkseen lattioita K-Raudan kohteisiin. Tällä hetkellä työmaa on Kokkolassa. Anne Mattila

Isompia ja pienempiä itse tehtyjä nahkakenkiä. Anne Mattila

Henrikki Maaralan lempipaikka on olohuoneen nurkka, jossa ovat hänen itsensä tekemät pöytä, kirjahylly ja valaisin. Tuolissa on mukava istahtaa työpäivän jälkeen ja juoda kuppi kahvia. Anne Mattila

Henrikki Maarala sanoo, että jos olisi tiennyt, millainen homma vanhan talon remontoiminen on, ei olisi siihen ryhtynyt. Anne Mattila

Spittarit jäivät vähän vaiheeseen, kun taloremontti alkoi. Lipokkaat ovat ensimmäiset kengät, jotka Henrikki Maarala on tehnyt itse. Anne Mattila