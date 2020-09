Ylivieskassa on jäljellä vielä viisi rakennusta, jotka vaalivat kauppalailmettä. Yksi niistä on asunto-osakeyhtiö Ylivieskan Juurikoski eli niin sanottu vanha Säästöpankin talo Kauppakatu 10:ssä. Taustalla oleva vanha osuuskaupan funkkisrakennus on suojeltu maakunnallisesti arvokkaana kohteena.

Anne Mattila