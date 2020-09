Lauantaina Jarmo Karpakan askelmittariin kertyi 43 598 askelta, kun hän tepasteli 36 kilometriä Kärsämäeltä Haapajärvelle. Vaan eipä lenkki ollut vielä siinä. Jo sunnuntaiaamuna Karpakan matka jatkuu kohti Pihtipudasta ja lopulta kohti Helsinkiä.

Haapajärveltä kotoisin oleva 63-vuotias Karpakka sai idean vaelluksesta kaksi vuotta sitten miettiessään eläköitymistään Mehiläisen lääketieteellisen johtajan tehtävistä.

– Olen tehnyt aikaisemminkin pitkiä rinkkavaelluksia, joista viimeisin oli 44 vuorokautta kestänyt 900 kilometrin vaellus. Sieltä palatessani lupasin Marjaana-vaimolleni, että se oli viimeinen, Karpakka kertoo.

Uusi innostus kuitenkin heräsi.

– Ajattelin, että jos kävelisin Jäämereltä Itämerelle, matka olisi alamäkeä. En kuitenkaan halunnut olla kahta kuukautta pois kotoa, joten kysyin vaimoani lähtemään mukaan asuntoautolla ja tarjoamaan samalla yösijan.

Vuosien mittaan Karpakka on työnsä puolesta luennoinut miesten ikääntymisen vaikutuksista terveyteen. Via Uomo – Miehen tie -nimisellä kävelyllään Karpakka haluaakin muistuttaa 50–60 -vuotiaita miehiä kiinnittämään huomiota elintapoihinsa.

– 50-vuotias ehtii tekemään vielä kunnon elintapamuutoksen. Nykyään suomalaiset miehet elävät pitempään, mutta miesten terveiden elinvuosien kasvu ei ole kehittynyt samassa suhteessa elinajan odotteen kanssa.

Karpakka on suunnitellut kävelyprojektinsa yhdessä Liikkuva aikuinen -ohjelman kanssa.

– Matkalla olen päässyt kertomaan miesten terveyteen liittyvistä asioista, ja Marjaana on jakanut yli 700 infolappusta. Yhdellä tiepätkällä vastaanottoa oli kertynyt jonoksi asti, Karpakka iloitsee.

Karpakan taival kestää noin seitsemän viikkoa, joiden aikana kilometrejä kertyy jopa 1400. Matkansa Karpakka aloitti Varangernbotnista elokuussa.

– Kun saimme marjat pakkaseen, ajoimme Jäämerelle. Kävelin Nuorgamin kautta Utsjoelle ja sieltä vanhaa nelostietä etelään päin. Kärsämäeltä päätin poiketa vanhaan kotipitäjääni.

Parkkilassa Karpakka kävi vierailulla syntymäkodissaan Korkeisen tilalla, jota nykyisin ylläpitää Karpakan pikkuserkun lapsi.

– Lähdin Parkkilasta inttiin vuonna -77 ja aloitin opiskelut seuraavana vuonna. Alkuun vietin kesät töissä maatilalla Haapajärvellä, Karpakka kertoo.

Tällä hetkellä Haapajärvellä asustaa vielä kolme Karpakan serkuista.

– Käymme tänään vielä vanhalla hautausmaalla, jossa on isovanhempieni ja vanhempieni viimeinen leposija. Huomaan Haapajärven muuttuneen paljon ja Parkkilan kylän myös.

Vaellus- ja maratontaustasta on ollut Karpakalle suurta hyötyä, sillä tähän mennessä hän on saanut kiusakseen vain yhden rakon. Vapaapäiviä matkaaja on pitänyt kaksi: toisen suunnitellusti Oulussa ja toisen Aila-myrskyn takia.

– Lähden aamulla kaurapuuron jälkeen rauhassa liikkeelle, ja lopetan yleensä 4-5 viiden aikaan. Joka päivä matkaa kertyy yli 30 kilometriä, mutta kun sen jakaa palasiin, urakka ei ole kova.

Matkaa tehdessään Karpakka nauttii vaihtelevista maisemista.

– Välillä kuuntelen äänikirjoja. Kärsämäeltä Haapajärvelle kävellessäni ehdin melkein kuunnella Ilkka Remeksen uusimman.

Odotellessaan miestänsä päivän määränpäähän Marjaana-vaimo käyttää ajan hyödyksi tutustumalla eri paikkoihin ja etsimällä pitäjistä kaikista kauneimmat paikat. Kuvia matkan varrelta pariskunta päivittää Facebook-ryhmään joka päivä.

– Varsinkin pohjoisessa luonto oli kaunista. On ihmeellistä, miten esi-isät ovat raivanneet pitkät tiet läpi Suomen, Marjaana Karpakka hämmästelee.

Aila-myrskyä lukuun ottamatta myös säät ovat olleet matkalaisille suotuisia.

– Ennen Kemiä satoi rankemmin, mutta yleensä isommat sateet ovat sataneet öisin. Matka on mennyt hyvin: vaimo hymyilee vielä ja paikat ovat kestäneet, Karpakka tiivistää.

Eniten harmia matkan aikana on tuottanut liikenne. Jotkut kuskit lähtevät tekemään ohitusta juuri Karpakan kohdalla, mikä on aiheuttanut muutamat läheltä piti -tilanteet.

– Joiltakin kuskeilta ei saa lainkaan kunnioitusta, Karpakka harmittelee.

Toinen asia, mikä matkantekijää ihmetyttää, on ihmisten roskaaminen.

– Jotkut jaksavat kuskata autolla täyden kaljatölkin, mutta eivät tyhjää.

Jo yli puolessa välissä olevan vaelluksen vaikutukset Karpakka on pistänyt merkille.

– En ole koskaan nukkunut yhtä hyvin kuin nyt. Asuntoautossa on mukavan viileä; 17,5 astetta, ja unenlaatuni on laadukkaampaa kuin normaalisti.

Terveysvinkkien lisäksi Karpakalta on jäänyt matkan varrelle muutakin.

– Olen miettinyt, pitäisikö lähteä ostamaan henkselit, jotta housut pysyvät päällä, Karpakka naurahtaa.