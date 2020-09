"Sananselittäjät viestittävät, ettei jalankulkijoilla olisi mitään velvoitteita, vain oikeuksia" – Reijo Huhtala kirjoittaa mielipidepalstalla jalankulkijan velvollisuuksista ja oikeuksista

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Lehtitietojen mukaan poliisit valvovat suojatieliikennettä. Sananselittäjät viestittävät, ettei jalankulkijoilla olisi mitään velvoitteita, vain oikeuksia. Lisäksi sananselittäjät kertovat, että jalankulkija ylittää suojatietä – ei pidä paikkaansa. Jalankulkija ylittää ajorataa, niin vanhassakin laissa sanottiin.

Jalankulkijan on, astuessaan suojatielle, noudatettava sitä varovaisuutta mitä lähestyvän ajoneuvon nopeus ja etäisyys edellyttävät. Mitä se on: Ajoneuvon nopeuden ollessa 36 km/h se on 10 m sekunnissa. Kuljettajan havaintoaika (reaktioaika) on noin 1 sek. Eli jos jalankulkija menee suojatielle, todennäköinen törmäys on juuri silloin, kun ajoneuvon jarrut alkavat toimimaan plus pysähtymismatka.

Valitettavan usein poliisi tiedottaa, että auto törmäsi suojatiellä jalankulkijaan. Lehdistö kirjoittaa tämän ennakkoasenteellisen jutun sellaisenaan ennen tuomiota. Vaikka tilanne olisi päinvastainen. Valitettavasti tällä tiedotteella viestitetään jalankulkijoille että "suojatie pysäyttää auton"? Ja ettei jalankulkijoilla olisi mitään vastuuta – valitettavasti.

Liikenneturvan ex-EAK kouluttajana todistettiin kymmeniä, ellei satoja kertoja tilanne niin autokoulussa kuin EAK-kursseillakin. Samoin kuin kymmenien vuosien kuljettaja/liikenneopettaja urallani.

Edellisen tieliikennelain kokonaisuudistuksen lausuntakierrokset olivat 1981, jolloin mm. Autokoululiiton toiminnanjohtaja tuomari Veikko Pajunen kutsui kaikkien autokouluyhdistysten edustajat Hämeenlinnaan. Siellä luettiin, keskusteltiin ja annettiin osaltamme lausunto 1982 heinäkuun 12. päivänä voimaan tulevaan kokonaisuudistukseen. Keväällä lääninhallituksissa annettiin eri henkilöille tehtäväksi selostaa laki liikennemerkkeineen ja lain henki eri ryhmille. Olin niin Lapin kuin Oulun läänien yhdistysten edustajana paikalla.

Mielestäni tämä tieliikennelaki asetuksineen pitäisi lähettää eri ammattiryhmille lausunnoille. Nyt tällä on ajettu alas koko liikenneturvallisuus, joka on vuosikymmenten myötä niin liikennevalistuksineen kuin liikennekilpailuineen saavutettu.

Reijo Huhtala

Oulainen