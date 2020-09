Keskustapuolueen Jaakobin paini – Kalle Lehtonen on lukijoiden palstalla politiikan parissa

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Keskustapuolue painii tuntemattoman kanssa, etsii syytä kannatuksen hiljaa hiipumiseen. Etsitään syytä liian lähietäisyydestä: onko puolueohjelmassa jotain vikaa, ovatko puolueen vetäjät syyllisiä kannatuksen laskuun?

Kaikilla on menneisyys, keskustalla maalaisliitto vuoteen 1988 saakka, vahva menneisyys maanviljelijäin asianajajina. Nyt puutarha- ja maatiloja on alle 50 000, 80-luvulla vielä noin 200 000. Maatiloilla syntyneet äänestivät niin kuin perintönä vielä keskustaa, toinen sukupolvi ei tunne perintöä. Ehkä vain toiselta vanhemmalla on aateperintö, kolmas polvi on jo jonkin muun aatteen vaikutuspiirissä tai muodostavat itsenäisesti aatteensa.

Tietotaso on noussut, nuori polvi osaa muodostaa lukujen tasossa oman mielipiteen. Esimerkiksi Utsjoki saa valtionosuuksia 5 952 asukasta kohti, pääkaupunkiseudulla Kauniainen 9 euroa, keskimäärin 1 691 asukasta kohti.

Iloitseminen maataloustukien nousemisesta ja ilmoittautuminen alueiden puolustajiksi, kaikille kaikkea hyvää lupaavia riittää. Kaikkein tehokkain keino on saada perussuomalaiset hallitusvastuuseen jollain hyvällä syötillä, näin palautuvat PS:lla lainassa olevat kannattajat. Puolueohjelmia ei taida monikaan lukea.

Vasemmistoliitolla on myös pitkä perintö Jaakobin painissa. Kommunistit ja etenkin taistolaiset ovat taustalla, vaikka vasemmistoliiton edeltäjä SKDL oli NL:n kommunistien hylkimä eikä sen pitkäaikaiset puheenjohtajat Ele Alenius ja Kalevi Kivistö saaneet koskaan kutsua vierailla NL:ssa.

Uusin esimerkki on tämä uusin EU:n jäsenmaiden tukipaketti. Suomi saa 3 miljardia, sitoutuu 6 miljardin velkaan, mututuntumalta heti vaikuttaa hölmöltä. Kaikki on monimutkaista. Ensin täytyy selvittää itselleen, mistä tämä lainattava rahahöttö on syntynyt, nyt maksetaan valtioille korkoa siitä, että ottaa lainaa.

Perustotuus on, että vain yhteiskunnallisesti välttämätön työ lisää tavaran ja palvelun arvoa, onko myyty työtä suuremmalla voitolla kuin olisi yhteiskunnallisesti välttämätöntä? Maailmantalouden pelisäännöt ovat samat kuin pokerinpeluussa. Kun rahat ovat siirtyneet pienelle porukalle, niin peli päättyy. Täytyy ottaa lainat ja muu tukeminen hävinneille käyttöön, että peli jatkuisi.

Lainan arviointi on vaikeaa, laina-aika, korko inflaation vaikutus ja setelirahoituksen eri muodot. En ole ekonomisti, mutta luulen, että rahanlainaajat miettivät kuumeisesti, miten saisivat maailmantalouden nousuun, että saisivat edes inflaation verran korkoa. Eivät he katso hyvällä lainojen takaisinmaksajia.

Miksi Norja ei käytä öljyrahastoja suoraan kansan hyväksi, vaan kasvattaa rahastoja, vaikka rahasto on jokaista kansalaista kohti yli 200 000 euroa? Olemme valinneet jatkuvan talouskasvun tien, joka on maapallon kannalta tuhon tie.

Eduskunnan kyselytunnit ovat menneet vaalikarjan tunteisiin vetoavaksi, kovin vähän puhutaan suoraan asiasta. En enää ilkeä katsoa.

Tunteet ovat hyvä renki, mutta huono isäntä. Näin kirjoitti tekoälytutkija Timo Honkela kirjassaan rauhankone. Ei ihmisen aivokapasiteetti riitä enää ymmärtämään suuria kokonaisuuksia. Tarvittaisiin tekoälykonetta, jolla on hallussaan kaikki tieto, mitä on kerätty aktiivisesti jo kymmeniä vuosia.

Lehtosen Kalle

Ylivieska