Aila-myrskyn riehuntaa ja syksyn upeaa luontoa – Katso täältä lukijoiden ottamia hienoja kuvia

Kalajokilaakson lukijat ovat jälleen olleet liikkeellä kameroineen ja jälki on totuttuun tapaan upeaa. Luonto on tälläkin viikolla isossa roolissa lukijoiden kuvissa, mutta muitakin mielenkiintoisia kohteita on löytynyt. Kuvissa näkyy sekä syksyä että viikolla riehuneen Aila-myrskynkin tekosia.

Lisää kuvia voi lähettää osoitteeseen lukijankuvat@kalajokilaakso.fi. Mukaan kuvaajan nimi sekä mielellään myös kuvauspaikka. Julkaisemme kuvia sekä verkossa että printtilehdessä.

Aila-myrsky Lohtajalla Matti Hietala

Lähtövenyttelyä Tapani Uusikylä

Aamukastetta. Veikko Lesell

Mökkijärvi Jämsässä. Kaija Typpö

Syyskuun ruskaa taivaalla ja vedessä. Raili Jokitulppo