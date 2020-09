Reisjärven Kartanohotelli Saaressa on perjantaina 11. syyskuuta kello 21–23 välisenä aikana saattanut tapahtua korona-altistumisia.

Paikalla on ollut oireeton henkilö, joka on myöhemmin antanut positiivisen koronanäytteen.

Peruspalvelukuntayhtymä Selänne ohjeistaa, että mikäli on ollut kyseisenä aikana paikalla, ja havaitsee koronaan viittaavia oireita tulee ottaa yhteyttä oman alueen terveydenhuollon yksikköön ja hakeutua koronatestiin.

Koronaan viittaavia oireita ovat esimerkiksi hengitystieinfektio-oireet, haju- tai makuaistin katoaminen tai ripuli.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) perjantaina päivitetyn koronakartan mukaan Kalajokilaaksossa ei ole kuitenkaan tapahtunut muutoksia heinäkuun jälkeen. Kartalle on koottu kunnat, joissa on vähintään viisi laboratoriovarmistettua koronatapausta. Reisjärvi on kartalla 12 tautitapauksella ja Nivala yhdellätoista.

Perjantain tilanteen mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Suomessa kaikkiaan 8 858. Uusia tartuntoja varmistettiin vuorokaudessa 59.

Varmistettujen tartuntojen määrä on Suomessa viimeisen kahden viikon aikana ollut 585. THL pitää tapausten lisääntymistä huolestuttavana.

Monen sairaanhoitopiirin alueella on todettu useita kotimaasta peräisin olevia tartuntaryppäitä ja -ketjuja. Valtaosa uusista tartunnoista on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä, mutta viime viikolla uusia tartuntaketjuja on todettu muun muassa Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pirkanmaan sairaanhoitopiireissä. Uusista tapauksista suurin osa liittyy jo aikaisemmin tiedossa olleisiin, eri puolilla maata ilmenneisiin tartuntaketjuihin.