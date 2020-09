Suomessa 25 uutta koronatartuntaa – Koronavilkulla jo yli kaksi miljoonaa latausta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keskiviikkona päivitetyn koronakartan mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Suomessa 8 750. Uusia tartuntoja varmistettiin vuorokaudessa 25, kun vastaava luku oli tiistaina 98.

Uusia kuolemantapauksia ei ole ilmennyt. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 339.

Kalajokilaakson koronatilanteessa ei ole tapahtunut heinäkuun jälkeen muutoksia THL:n kartalla, johon on koottu sellaiset kunnat, joissa on vähintään viisi laboratoriovarmistettua koronatapausta. Kartan luvuissa ovat mukana Nivalan 11 ja Reisjärven 12 tapausta, joista viimeisimmät ovat Nivalasta heinäkuun alkupuolelta.

THL tiedotti keskiviikkona, että tartuntaketjujen katkaisua helpottava Koronavilkku-sovellus on ladattu tähän mennessä yli kaksi miljoonaa kertaa. Kahden miljoonan latauksen raja meni rikki kaksi viikkoa sen jälkeen, kun Koronavilkku tuli ladattavaksi sovelluskauppoihin.

– Meillä kaikilla on nyt aito mahdollisuus auttaa tartuntaketjujen katkaisussa, koska niin moni meistä on ottanut Koronavilkun käyttöön. Tämän lisäksi meidän on muistettava ehkäistä koronaviruksen leviämistä huolehtimalla muun muassa hyvästä käsihygieniasta, turvaväleistä ja kasvomaskien suosituksen mukaisesta käytöstä, sanoo tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho THL:stä.

Tähän mennessä tartunnastaan on ilmoittanut 218 Koronavilkun käyttäjää. Tartunnasta ilmoitetaan syöttämällä sovellukseen kertakäyttöinen avauskoodi, jonka sovelluksen käyttäjä saa jäljitystyötä tekevältä terveydenhuollon ammattilaiselta. Tämän jälkeen sovellus lähettää tiedon niille, jotka ovat voineet altistua tartunnalle.

Avauskoodin voi saada vain henkilö, jolla on laboratoriovarmistettu koronavirustartunta.