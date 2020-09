Mukana kovia nimiä ja tavan tallaajia – Ylivieska Trail Run päättää polkujuoksukauden lauantaina

Olet lukenut 1/5 ilmaista artikkelia.

Lauantaina juostava Ylivieska Trail Run päättää maakunnan polkujuoksukauden. Tämän vuoden Ylivieska Trail Run on järjestyksessään viides.

Tapahtuman reittejä ja siltoja on uusittu. Uudistetuissa reiteissä pisin matka on kasvanut 16 kilometristä 17 kilometriin.

– Aiemmin myötäpäivään juostu lenkki kierretään nyt kahdeksikkona, sanoo Ylivieskan Kuulan hiihtojaoston puheenjohtaja Jouni Harju.

Tapahtumasta on muodostunut koko perheen ulkoilutapahtuma. Ennen puoliltapäivin tapahtuvaa starttia on lasten 250 metrin juoksu. Lapsille on myös Ylivieskan Ladun järjestämä Muumipolku.

– Lasten juoksu sekä retki- ja kilpasarjat ovat ilmaiset kaikille alle 16-vuotiaille. Kaikki alle 16-vuotiaat saavat ilmaisen makkaran ja urheilujuoman, sanoo Jukka Nissilä tapahtumajärjestäjistä.

Kilpasarjoissa on mukana muun muassa Kalajoen Junkkareiden Jukka Kauppila ja isäntäseuran Anna-Kaisa Saari. Kauppila on veteraanien maastojuoksun maailmanmestari viime vuodelta ja viime viikonlopun 1500 ja 5000 metrin kultamitalisti veteraanien SM-kisoista.

Miesten pitkän matkan voittaja on vaihtumassa, kun viime vuodet matkaa hallinnut Junkkareiden Tapani Kärjä on loukkaantumisen takia sivussa. Naisten sarjassa Kuulaan paluun tehnyt moninkertainen hiihdon ja maastojuoksun SM-mitalisti Anna-Kaisa Saari testaa vauhtinsa kotipoluilla.

Reittivaihtoehtoja on sekä retkisarjoina että kilpasarjoina 5, 11 ja 17 kilometriä.